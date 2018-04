Ein Junge, dem korrupte Polizisten mit dem Motorrad über die Füße gefahren sind. Ein Mädchen, dass über Jahre auf der Straße lebte und sich prostituieren musste. Diese Geschichten der Straßenkinder von La Paz, Bolivien, sind schockierend und haben doch so etwas wie ein Happy End. Denn Padre José holt sie weg von der Straße.

Sonja Steger war dort, um diese Geschichten filmisch festzuhalten. Entstanden ist dabei die Dokumentation „Unter dem Schutz des Regenbogens“. „Eine Freundin von mir, die Schriftstellerin Helga Castellanos, hat sieben Jahre in La Paz gelebt“, erklärt die 79-jährige Filmemacherin. Castellanos wollte noch einmal dorthin zurück und hat auch ein Buch darüber geschrieben. So kam es zum Filmdreh.

Steger, die in St. Andrä Wördern, Bezirk Tulln, lebt, wuchs bei Pflegeeltern in Wien auf und hat die Modeschule in Michelbeuern abgeschlossen. Immer schon ehrgeizig, war sie die jüngste selbstständige Schneidermeisterin von Wien.

Steger macht auch bei Filmwettbewerben mit

Mit ihrem schon verstorbenen Mann gründete sie die Firma Steger, wo sie Berufskleidung herstellten. Mit ihm war Steger vor genau 40 Jahren nach Brasilien gereist. „Ein Freund, der professioneller Filmemacher war, hat mir seine Kamera geborgt und hat gesagt, dort musst du unbedingt filmen.“ So begann das Hobby von Steger, die mittlerweile Vizepräsidentin des Verbandes der österreichischen Filmautoren (VÖFA) ist.

Seit 1996 macht Steger auch immer wieder erfolgreich bei Filmwettbewerben mit. Nach Indien hat die Filmemacherin einen Arzt begleitet, der behinderte Kinder operierte. In Afrika beobachtete sie Gorillas durch die Linse. In Ghana drehte Steger eine Doku über das Sozialprojekt „Luxemburg Babys“. „Ich bin immer interessiert an fremden Kulturen, fremden Ländern und fremden Menschen. Es bedeutet mir sehr viel, dass ich diese Erfahrungen mit meinen Filmen an andere weitergeben kann“, erklärt Steger ihre Motivation.

Am 13. und 14. April steht die nächste vom VÖFA veranstaltete Landesmeisterschaft an, wo auch Stegers neuer Film präsentiert wird. Ihr Lieblingsland ist übrigens Myanmar: „Einmal möchte ich noch hin. Da gibt’s Platzerl, die ich noch nicht kenne.“

