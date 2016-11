Der Traumarbeitsplatz jedes Schokofans: die Pralinenabteilung. Und genau dort darf sich Magdalena Halbmayr aus Aschbach-Markt, Bezirk Amstetten, austoben. Seit über drei Jahren bäckt sie für die Kurkonditorei Oberlaa.

„Es ist einfach Leidenschaft“, sagt die 19-Jährige über ihren Beruf. Nachdem sie im Frühling die Lehrabschlussprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen hat, erbackte sie sich den ersten Platz beim Lehrlingswettbewerb in Feldkirch. Im Oktober wurde sie Staatsmeisterin der Konditorei und hat sich damit für die World Skills 2017 qualifiziert.

„Wenn man etwas will, kann man das auch erreichen“, so Halbmayr, die schon in der Schule „immer ehrgeizig“ war. Nach der Hauptschule Aschbach hat sie die Polytechnische Schule St. Peter besucht. „Nach den Schnuppertagen war klar, dass ich Konditorin werden möchte. Gebacken habe ich schon immer!“ Allein schon deshalb, weil auch Mutter und Oma gute Bäckerinnen sind.

Obwohl sie inzwischen in Wien lebt und arbeitet, kommt sie regelmäßig nach NÖ. „Das ist nach wie vor meine Heimat. Ich hab’ da so viele Freunde. Das ist mir sehr wichtig.“ In Zukunft eine eigene Bäckerei zu führen sei „schon immer ein Gedanke“. „Aber da steht so viel dahinter, das muss echt passen. Ich möchte so gern ins Ausland.

In die Schweiz oder nach Italien …“. Die Welt zu entdecken – darauf muss die Konditorin auch gar nicht lange warten: Im Oktober 2017 geht es zu den Weltmeisterschaften nach Abu Dhabi. Selbst wenn sie nicht gewinnt: „Mit Schokolade kann man nichts falsch machen!“