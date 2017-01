„Wenn sich Menschen mit Erneuerbarer Energie beschäftigen, denken sie sofort an Wind und an Solar, aber der Wind bläst nicht immer und die Sonne scheint nicht immer“, erklärt Thomas Meth ein Problem, das er lösen wollte. „Da haben wir uns gedacht, ‚Wie kann ich Erneuerbare Energie erzeugen, wenn die Sonne eben nicht scheint und der Wind nicht bläst‘“, so der 43-Jährige.

So entstand die Idee von ihm und einem Studienkollegen, Enviva Biomass zu gründen. Die Firma gibt es seit 2004 mit Headquarter im Großraum Washington und ist mittlerweile der größte Pellets-Produzent weltweit.

Nach der Matura in Tulln absolvierte der geborene Gablitzer sein Studium an der Wirtschaftsuniversität in Wien. Bis 2000 arbeitete er für Paylife und zog in die USA, um seinen MBA an der University of Virginia zu machen. „Ich war eigentlich immer von Amerika fasziniert und der Einstellung, dass man sich nicht einreden lässt, dass etwas nicht möglich ist“, so Meth.

Nach Österreich kommt er dennoch gerne zurück: „Meine Mutter wohnt immer noch in Gablitz, meine Schwester in Wien.“ Die besucht Meth mit seiner Frau und den beiden Töchtern zumindest zweimal im Jahr. Als Ausgleich zum Job ist Meth Sport wichtig. „Ich gehe drei- bis viermal in der Woche laufen oder Tennisspielen und bin begeisterter Skifahrer.“

Sorgen um die Zukunft muss sich der Unternehmer keine machen: „Unser Hauptgeschäft ist der Ersatz von Kohle durch umweltfreundliche Biomasse. Da gibt es sicher nach wie vor Möglichkeiten in Europa, aber auch in Japan, wo Kohle noch in einem sehr hohen Ausmaß für Energieerzeugung verwendet wird.“ Für Meth sei es ein Privileg, dass alle Jobs, die er bisher gemacht hat, Spaß gemacht haben. Aber natürlich gehen mit der Selbstständigkeit Herausforderungen einher: „Es dauert immer alles länger, als man denkt, man muss Geduld haben und man darf nicht zu schnell aufgeben.“