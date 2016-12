„Natürlich freut es mich sehr der Niederösterreicher des Monats Oktober geworden zu sein. Bedanken möchte ich mich bei allen die so fleißig abgestimmt haben. In erster Instanz ist mir bekannt, dass Familie, Bekannte und meine Arbeitskollegen dafür gesorgt haben das die Abstimmung zu meinen Gunsten ausgefallen ist“, sagt der Surrealist aus Weinburg. Besonders freue er sich, dass er auf den Artikel so eine positive Resonanz erhalten habe.

Etwas abgeschlagen dahinter findet sich Ines Shanks auf dem zweiten Platz. Die Wiener Neustädterin hat Heel Caps, also aufsetzbare Hinterkappen, für High Heels entwickelt und konnte so beachtliche 24 Prozent der Stimmen bekommen. Die Forscherin Helene Steiner aus St. Pölten schaffte es auf den dritten Platz. Hinter ihr auf dem vierten Platz ist Johanna Beisteiner, die für ihr klassisches Gitarrenkonzert „Don Quijote“ mit dem „Premio Teatro della Concordia 2016“ ausgezeichnet wurde.