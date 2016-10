Noch nie zuvor waren so viele Kinder in der Nuntiatur in Wien. Möglich machten das die Herzogenburger Kindersommerspiele (NÖKISS). Dort hatten heuer die Kinder entschieden, dass Papst Franziskus mit der „Weißen Feder“ ausgezeichnet werden soll. Wegen seines Engagements für Kinder. Und so reiste eine Herzogenburger Delegation mit Propst Maximilian Fürnsinn vom Stift Herzogenburg an der Spitze zu Nuntius Erzbischof Stephan Zurbriggen, damit dieser die „Weiße Feder“ Papst Franziskus übermittle.

Der Nuntius, Botschafter des Vatikans in Wien, nahm sich für die Herzogenburger Kinder sehr viel Zeit. Er bewirtete sie mit Krapfen und Getränken. Und er gab ihnen persönlich eine Führung durch die Räumlichkeiten der Nuntiatur. Gleichzeitig versprach er, dass Papst Franziskus noch diese Woche die „Weiße Feder“ im Vatikan erhalten wird. „Der Heilige Vater wird sich sicher darüber freuen“, so Nuntius Zurbriggen.

Normalerweise gibt ein Nuntius keine Interviews. Bei den Kindern machte Erzbischof Zurbriggen allerdings eine Ausnahme. Diese wollten daraufhin unter anderem von ihm wissen, was der Papst gerne isst. Da konnte der Nuntius allerdings nur mutmaßen.