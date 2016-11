Inspektor gibt’s noch immer keinen. Weil: Der Kottan ist der Kottan. Und der ist, wenn überhaupt, dann Major. Und der geht, 31 Jahre, nachdem die letzte Folge von Helmut Zenkers legendärer Krimi-Serie auf FS1 über den TV-Bildschirm flimmerte, wieder Mörder jagen.

Wobei: Eigentlich lässt er sich ja „ein bissl lang bitten“, erzählt Christian Dolezal. Und ohne seine Ilse und ohne seinen Schrammel geht sowieso gar nichts. Die gibt’s im jüngsten Kottan, der im Wiener Rabenhof mit „jolendem Erfolg“ Premiere feierte und in knapp zwei Wochen in der koproduzierenden Bühne im Hof in St. Pölten anläuft, auch.

Nur: Die sind Puppen. Der Schrammel. Die Ilse. Der Pilch („der schaut so aus, wie der Weinzierl“). Und das Opfer. Und der Mörder. Dazwischen steht der Kottan. Nicht Lukas Resetarits, sondern Christian Dolezal. Der gebürtige Wiener, Bühnen- und Filmschauspieler (vom Lancelot bei den Sommerspielen Melk über den Alpenkönig in den Linzer Kammerspielen bis zu „Cop Stories“) und neuer Intendant im Haager Theatersommer (wo er 2017 den Don Quijote spielt – „aber nur im ersten Jahr“), macht sich zwar über seine Vorgänger keine Gedanken. Dafür aber über die Sprache („die funktioniert nicht so, auf der Bühne, die Umgangssprache“). Und natürlich über die Puppen.

"Die spielen dich an die Wand!“

„Die sind die Stars“, stellt Christian Dolezal klar. „Die spielen dich an die Wand!“ Und das Blödeste, was man machen kann, ist, „dagegen anspielen“. Kein Wunder, schließlich stecken hinter (und neben) den lebensgroßen Klappmaulpuppen auch Nikolaus Habjan, der gerade seinen jüngsten Nestroy bekommen hat, und Manuela Linshalm.

Die beiden Puppenspieler waren erst im Juni in St. Pölten. Und kommen am 14. und 15. Dezember wieder – ebenso wie Musical-Star Kyrre Kvam. Der ist „Kottans Kapelle“, während Christian Dolezal, immerhin Gründungs-Gitarrist bei den Sofa Surfers, „Lonely Boy“ „mehr schluchzt als singt“. Wie sich das anhört? Und wie das ausschaut? „Extrem schräg“, „sehr lustig“ und nur ein bisschen „gruselig“. Anschauen!

