Seiner Aufgabe als Künstlerischer Leiter des Stadttheaters Wiener Neustadt kommt er aber auch in den USA nach. „Ich finde die Kombination dieser so unterschiedlichen Welten sehr inspirierend“, so Dostal, Jahrgang 1972, der im Ort Frohsdorf, Bezirk Wiener Neustadt-Land, aufgewachsen ist.

Der Niederösterreicher wurde in Wien und Los Angeles zum Schauspieler ausgebildet. Sein Leinwanddebüt gab er 1994 im Film „Ich gelobe“, wofür er beim Filmfestival The Stars of Tomorrow als bester Nachwuchsschauspieler nominiert wurde. Seine Ausbildungslaufbahn setzte er in England fort, wo er auf der London Contemporary Dance School Choreografie und Tanz studierte.

„Verbindung verschiedener Kulturen“

Das Stadttheater Wiener Neustadt war bis 1999 auch Theaterkino. Seit der Frontale 2017, dem internationalen Filmfestival Wiener Neustadt, werden wieder Kinofilme im Stadttheater gezeigt. „WINWIN“ – der nächste Film des neuen Filmprogramms wird am 24. Mai um 19.30 Uhr im Stadttheater Wiener Neustadt gezeigt. Danach gibt es ein Publikumsgespräch mit dem Filmteam. In der Satire spielt Dostal die Hauptrolle.

„Die Verbindung verschiedener Kulturen“ bezeichnet Dostal als das Schönste an seinem Beruf und sieht sich als Brückenbauer zwischen Österreich und Amerika. Wenn er nach Amerika reist, nutzt er dort sein Netzwerk, um spannende Persönlichkeiten nach Niederösterreich zu holen. Denn die Vorbereitungen für die nächste FRONTALE von 14. bis 18. November laufen bereits. Der Schwerpunkt läge zwar beim österreichischen Film, es soll aber auch namhafte internationale Gäste geben.

Beruflich unterwegs war Dostal immer viel. Auf Theaterbühnen ging er mit seinen eigenen Stücken auf Tournee und spielte in unzähligen Filmen und Serien, wie etwa für Steven Spielberg und in der ARD-Serie „Verbotene Liebe“.

Momentan laufen die internationalen Filmfestspiele in Nizza. Dort wurde Christoph Dostal für den Film „Thumbers“ als Best Lead Actor nominiert. „Natürlich freut es einen sehr. Und es motiviert auch!“