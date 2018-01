Seit 2012 war sie gemeinsam mit Schwimmer Andy Onea für das Behindertenmagazin „Ohne Grenzen“ im Spartenkanal ORF Sport Plus vor der Kamera gestanden. Seit kurzem nicht mehr. „Mir hat diese Arbeit immer sehr viel Spaß gemacht, deswegen ist es natürlich schade, dass das nun nicht mehr geht, aber mir wird nicht langweilig.“ Die Skifahrerin steckt mitten in ihrer Wettkampfsaison, die für sie bislang sehr zufriedenstellend verlaufen ist.

Lösch ist die erfolgreichste Skifahrerin, die es in der Geschichte des Behindertensports in Österreich je gegeben hat. Die Verletzungen, die sie in Folge eines Autounfalls im Alter von fünf Jahren davongetragen hat, zwangen sie früh in den Rollstuhl – die Erkenntnis, so erzählt sie, nie mehr laufen zu können, kam schleichend und war dadurch leichter zu verarbeiten. „Ich hatte nie diesen ‚Oh mein Gott!’-Moment.“ Sie sei immer ein quirliges Kind gewesen, erinnert sich die Waldviertlerin, das hätte sich auch nach dem Unfall nicht geändert.

Der Funke sprang über

Und als sie eines Tages ein Skirennen im Fernsehen sah, bei dem Rennläufer mit Behinderung die Piste bezwangen, sprang der Funke über: „Ich wollte das einfach ausprobieren, habe Kurse gemacht, um mit dem Mono-Ski fahren zu lernen, und irgendwann hat sich dann bis zum Österreichischen Skiverband herumgesprochen, dass da ein Mädchen ist, das sich nicht so blöd anstellt.“

Seither stürzt sich die 29-Jährige mit Höchstgeschwindigkeiten den Berg hinunter. Für ihre Eltern, so erzählt sie, sei das bestimmt nicht immer leicht gewesen. „Die beiden sind selber wirklich unsportliche Menschen“, lacht sie, „und ich bin mir sicher, dass sie am Anfang nervös waren. Mittlerweile haben sie sich wohl schon daran gewöhnt … oder sie sagen mir nicht mehr, dass sie Angst haben.“ Sie selber habe auch gelernt, die Angst am Berg im Zaum zu halten. „Rampensau“ sei sie deswegen noch keine. „Ich bin vielleicht mutig, aber ich würde nie ein unnötiges Risiko eingehen.“

Neujahrsvorsätze fasst sich Claudia Lösch dieses Jahr keine. Als Spitzensportlerin, die weder trinkt noch raucht und auf ihre Ernährung achtet, gäbe es wohl kaum Laster, an denen anzusetzen wäre.

Gefeiert hat Lösch aber trotzdem: Mit ihrem Partner und mit Freunden bei Bowle und Fondue zuhause in Niederösterreich.