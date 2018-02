Über Umwege in der Gastronomie und im Bankenwesen, landete Luther beim Tontechnik-Studium und über ein Praktikum – „weil mir schon früh klar war, dass ich etwas mit Moderation machen will“ – dann bei Ö3. Jenem Radiosender, den er als „Gral“ bezeichnet.

Seit September 2017 moderiert der Niederösterreicher die Sendung „Wunschnacht“ mit den unwirtlichen Arbeitszeiten von Mitternacht bis fünf Uhr früh. „Für alle, die sich die Nacht um die Ohren hauen und noch oder schon wieder arbeiten.“

Das erste Mal „live“ auf Sendung zu sein, erzählt Luther, sei wirklich spannend gewesen. „Da heißt es halt: ‚Was liegt, das pickt!’ In der ersten Sendung – und in den fünf weiteren – war ich wahnsinnig nervös.“ Gröberer Schnitzer sei ihm bislang noch keiner passiert. Wenn auch die Arbeit am Mischpult mit den Hunderten Knöpfen und Reglern gar nicht so einfach sei wie gedacht:

„Du stehst da und denkst dir wie bei der ersten Fahrstunde im Auto: ‚Das schaff’ ich nie!’ Mit viel Übung wird’s dann eh, aber dennoch weiß ich, dass ich noch ganz am Anfang bin, in den Kinderschuhen quasi.“

Als Kind oft im Waldviertel

Der sympathische Kremser lacht. Seine erste Playlist, mit Wünschen, die Hörer an ihn herangetragen haben, liegt in einem blauen Mäppchen in seinem Spint bei Ö3. Auswendig könne er sich an das erste Lied, das er „on air“ gespielt hat, gar nicht erinnern. Dass Luther selbst großer Musik-Fan ist, erleichtert seinen Zugang zur Arbeit.

Seit knapp sieben Jahren lebt der Niederösterreicher nun in Wien. „In dieser Zeit“, erzählt er, „bin ich ein bisschen zum Stadtmenschen geworden.“ Nach Hause kommt er mittlerweile nur selten, an Feiertagen, zu Weihnachten und an Silvester, das er jedes Jahr gemeinsam mit Freunden von früher feiert.

Was Luther in der Bundeshauptstadt an Niederösterreich besonders vermisst, ist die Natur: „Als Kind habe ich sehr viel Zeit bei meinen Großeltern in Großreinprechts im Waldviertel verbracht. Die hatten da eine Fischzucht, es gab viel Wald, viele Teiche. Den ganzen Tag draußen in der Natur zu sein, war als Kind wirklich schön!“ Die Ö3-Wunschnacht läuft jeden Tag von 00:00 bis 05:00 im Radiosender Ö3.