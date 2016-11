„Ich bin selber so aufgewachsen und wollte meinen Kindern zeigen, dass man auch ohne Strom und fließendes Wasser gut leben kann.“ Sänger Willi Resetarits erinnert sich an die kleine Hütte, die er vor Jahren nahe der tschechischen Grenze im Waldviertel hatte.

„Das war unser Refugium damals, klein und einfach,“ erzählt er. „Aber den Kindern hat das gefallen. Sie hatten viel Spaß da und sie haben viel gelernt...wenn man mit Öl und Petroleum heizt, weiß man spätestens nach den ersten paar Malen, mit welchen Körperteilen man anfängt, sich in der Lavour zu waschen,“ lacht er.

Nach einer Trennung fiel die Hütte in den Besitz seiner damaligen Frau. „Die Kinder nutzen sie aber nach wie vor.“

Willi Resetarits sitzt etwas unentspannt im ersten Stock des Wiener Stadtsaals. Er darf im Stuck-Ambiente nicht rauchen; so den Interview-Marathon zu überstehen fällt nicht leicht. „Eigentlich wollte ich vor Jahren in Pension gehen“, so der gebürtige Burgenländer, „klappt irgendwie nicht. Jetzt ist es wirklich wieder gerade sehr dicht.“

Am Freitag erscheint „Stubenblues 7“, sein aktuelles Album. Eine Mischung aus Chansons, Gitarrenmusik, Jazzklängen und Folk.

„Das Ziel vom Bandprojekt Stubnblues war es, die schönsten Lieder der Welt zu sammeln“, erklärt der 67-Jährige. Auf bislang fünf Alben hat es Resetarits mit den Stubnbuben bislang geschafft. „7“ ist das sechste. „Sieben ist einfach eine mystische Zahl, deswegen haben wir eines ausgelassen ... außerdem war unser Grafiker mit der 7 am Cover glücklicher als mit einer 6“, zwinkert er.

Ein Lied als Heiratsantrag

Was das neue Album neben einem kleinen Geschenk an eingefleischte Ostbahn Kurti-Fans („A schlechte Reklam“) und der traditionellen H.C. Artmann-Nummer (Fia n Dom Schak) noch hat? Eine der schönsten musikalischen Liebeserklärungen: „Dann kummst Du“. Ein Lied, das man nur schreiben kann, wenn man selber verliebt ist, oder? Resetarits lacht. „War tatsächlich der Heiratsantrag an meine Frau damals, ja.“

Niederösterreich-Termine stehen bislang noch keine fest. Wer Willi Resetarits live sehen will: zum Beispiel am 1. 1. 2017 im Volkstheater Wien.