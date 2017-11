NÖN: Vor fast einem Jahrzehnt hat die Finanzkrise von den USA aus ihren Ausgang genommen und die gesamte Weltwirtschaft über Jahre in Mitleidenschaft gezogen. Ist das jetzt endgültig überwunden?

Sonja Zwazl: Es sieht gut aus, international und gerade auch bei uns hier in Niederösterreich. Wir sind im Vergleich mit den anderen Bundesländern jenes mit der höchsten Kaufkraft. Das IHS hat seine Wachstumsprognose für Niederösterreich zuletzt von 2,5 auf 2,9 Prozent – und damit über den erwarteten Österreich-Schnitt von 2,6 Prozent – erhöht. Der Weg stimmt also, die Entwicklung stimmt. Die Arbeit geht freilich weiter.

Wo sehen Sie die Rolle der niederösterreichischen Banken bei dieser Entwicklung?

Zwazl: Unsere Banken müssen ein verlässlicher Partner für unsere Unternehmen sein – und sie sind es auch. Das Hausbankenprinzip in NÖ hat sich bewährt und ist auch das richtige Rezept für die Zukunft. Es unterscheidet sich grundsätzlich von spekulationsorientierten Bankmodellen, die nur auf schnelle Gewinnmaximierung mittels Investments ausgerichtet sind und die uns auch die Finanzkrise beschert haben. Entsprechend ist es ein großer Fehler, wenn hier für unterschiedliche Bankmodelle gleiche Regularien angewendet werden. Es geht um Verhältnismäßigkeit.

Sie wären für unterschiedliche Regularien für unterschiedliche Banken?

Zwazl: Ich glaube, dass man in diese Richtung denken muss – weil es einfach nicht richtig ist, wenn etwa eine im internationalen Vergleich kleine Regionalbank in Niederösterreich mit demselben Regelwerk konfrontiert ist wie eine große Investmentbank in Deutschland. Und weil die zu strikten Regularien für unsere Hausbanken schlecht für unsere Wirtschaft sind. Wir brauchen einen Stopp für Auflagen, die unsere Banken daran hindern, Kredite vergeben zu können – und nicht immer weitere Verschärfungen.

Ein Beispiel dazu?

Zwazl: Nehmen wir die Wohnbau Immobilien Kredite Richtlinie (WIK RL): Sie sieht vor, dass Kreditvergaben nur mehr dort erlaubt werden, wo die Rückzahlung des Kredits ohne eine Verwertung von Sicherheiten möglich ist. Damit wird aber das gesamte System von Sicherheiten in Frage gestellt – mit dem Endeffekt, dass Wohnbaufinanzierungen überhaupt verhindert werden. Das ist absurd und schadet unserer Wirtschaft ebenso wie den Menschen, die Wohnungen brauchen.

Ist einer der Gründe für die strengen Regularien nicht, dass das Wissen über die Finanzmärkte zu gering ist und Konsumenten daher geschützt werden müssen?

Zwazl: Erstens wird bei diesem Schutz über das Ziel hinausgeschossen – was letztlich unsere gesamte Wirtschaft und damit auch Arbeitsplätze belastet. Und zweitens heißt das, das Pferd von hinten aufzuzäumen. Denn dann ist es die Aufgabe unseres Bildungssystems, hier das entsprechende Grundlagenwissen zu vermitteln. Bei unserem Lehrlingswirtschaftsparlament in der WKNÖ wurde von Lehrlingen unter anderem eingemahnt, dass sie in der Schule zu wenig auf Grundfragen des Lebens – wie etwa Konten, Steuern, Versicherungen – vorbereitet werden.

Das müssen wir ernst nehmen. Und das gilt in weiterer Folge natürlich auch für die Vermittlung von Finanzwissen ganz generell. Deshalb sind für mich Initiativen wie der Ausbildungsschwerpunkt Finanz- und Risikomanagement („FiRi“), mit dem unsere Banken und Versicherungen an den HAK selbst in der Wissensvermittlung aktiv werden, absolut vorbildlich.

Wie sieht Ihr Tipp an Unternehmen aus, die einen Kredit brauchen?

Zwazl: Sich einen guten Plan zu überlegen, was man sich von der Investition erwartet und wie man den Kredit zurückzahlen will. Dann alle relevanten Unterlagen präzise vorbereiten – und sich mit seiner Regionalbank, mit seiner Hausbank beraten.