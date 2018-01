Fragen an den NÖN-Ombudsmann:

Falls Sie Rat oder Hilfe benötigen, können Sie mich entweder per Brief an: NÖN-Redaktion, Stichwort „Ombudsmann“, Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten oder per E-Mail erreichen an:

ombudsmann@noen.at

Infos: NÖN.at/ombudsmann

Hinweis: Bei Anfragen und Anliegen bitte immer Ihre Sozialversicherungsnummer sowie Adresse und Telefonnummer angeben.