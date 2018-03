In der Ausgabe 6/2018 wurde über die bestehenden Altersgrenzen bei Frauen berichtet. Diesmal widmet sich der NÖN-Ombudsmann den in Österreich geltenden Bestimmungen in der gesetzlichen Pensionsversicherung für Männer.

So wie bei den Frauen gilt auch bei den Männern, dass in der gesetzlichen Pensionsversicherung ein Pensionsanspruch kraft Gesetzes dann entsteht, wenn der Versicherungsfall eingetreten ist und auch alle sonstigen Anspruchsvoraussetzungen (Wartezeit, Mindestversicherungszeit, Aufgabe der versicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit usw.) erfüllt sind.

Ohne Pensionsantrag kein Geld

Ohne Antragstellung erfolgt keine Pensionsauszahlung. Für die Realisierung und Auszahlung eines erworbenen Pensionsanspruches ist unbedingt eine Willenserklärung in Form eines Antrages notwendig.

Bei der herkömmlichen Alterspension liegt das Regelpensionsalter bei Vollendung des 65. Lebensjahres. Im Falle einer vorzeitigen Alterspension, auch Langzeitversichertenpension genannt, gibt es drei Möglichkeiten.

Drei Varianten bei Hacklerregelung

Die „Hacklerpension“ für die vor dem ersten Jänner 1954 geborenen Männer ist ab Vollendung des 60. Lebensjahres möglich, sobald 540 Beitragsmonate erworben sind.

Als Beitragsmonate für die notwendigen 540 Beitragsmonate gelten Zeiten der Pflichtversicherung, der freiwilligen Versicherung (zum Beispiel nachgekaufte Schulzeiten) oder Zeiten der Kindererziehung, die sich nicht mit Beitragsmonaten decken. Wobei die Kindererziehungszeit auf höchstens 60 Monate beschränkt ist. Zeiten des Präsenz-, Ausbildungs- und Zivildienstes zählen ebenso dazu wie Ausübungsersatzzeiten nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz (GSVG) und dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG), sofern dafür Beiträge entrichtet werden (im Jahr 2018: monatlich € 183,04).

Die „Hacklerpension“ für die ab ersten Jänner 1954 geborenen Männer ist ab Vollendung des 62. Lebensjahres möglich, sofern 540 Beitragsmonate erworben sind.

Als Beitragsmonate für die notwendigen 540 Beitragsmonate gelten Zeiten der Pflichtversicherung auf Grund einer Erwerbstätigkeit, Zeiten der Kindererziehung. Auch hier ist die Kindererziehungszeit auf höchstens 60 Monate beschränkt, die sich nicht mit Zeiten der Pflichtversicherung auf Grund einer Erwerbstätigkeit decken dürfen. Sowie Zeiten des Präsenz-, Ausbildungs- und Zivildienstes.

Die „Hacklerpension“ mit Schwerarbeit für die Jahrgänge 1954 bis 1958 gebührt ab Vollendung des 60. Lebensjahres, sofern 540 Beitragsmonate und die notwendigen 120 Schwerarbeitsmonate vorliegen.

Als Beitragsmonate für die notwendigen 540 Beitragsmonate gelten Zeiten der Pflicht- und freiwilligen Versicherung, der Kindererziehungszeiten, wobei erneut das Maximum von 60 Monaten gilt. Krankengeldbezug ab dem ersten Jänner 1971 sowie Arbeitslosengeldbezug ab dem ersten Jänner 2005. Außerdem zählen „Ausübungsersatzzeiten“ bei Einkauf sowie Schul- und Studienzeiten bei Nachkauf.

Schwerarbeiter ab 60 in die Pension

Für die Schwerarbeitspension muss das 60. Lebensjahr vollendet sein und es müssen mindestens 540 Beitragsmonate sowie mindestens 120 Schwerarbeitsmonate in den letzten 20 Jahren vor dem Stichtag vorliegen. Welche Tätigkeiten unter dem Begriff „Schwerarbeit“ fallen, ist durch Verordnung (Schwerarbeitsverordnung) festgelegt.

Die Feststellung der Schwerarbeitszeiten ist frühestens zehn Jahre vor Vollendung des frühestmöglichen Anfallsalters für eine Schwerarbeitspension zulässig, wenn auf Grund der bisher erworbenen Versicherungszeiten die Voraussetzungen für diese Pension erfüllt werden. Einem Pensionsantrag gehen umfangreiche Erhebungen voraus. Eine bereits vor dem Pensionsansuchen beantragte Feststellung der erworbenen Versicherungsmonate ist im Hinblick auf eine möglichst kurze Verfahrensdauer von Vorteil.

Für die Korridorpension muss das 62. Lebensjahr vollendet sein und es müssen mindestens 480 Versicherungsmonate vorliegen. Sind die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt und wird die Pension erst in einem der darauffolgenden Jahre in Anspruch genommen, so bleibt der Anspruch gewahrt.

Sollten die Anspruchsvoraussetzungen für eine Korridorpension erfüllt sein, kann trotzdem ein Antrag auf Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitspension gestellt werden.