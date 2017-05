„In Österreich herrscht sehr wenig Problembewusstsein“, so Wolfgang Preinsperger, Leiter der Abteilung II des Anton Proksch Institutes. Alkoholkonsum wird in hohem Maße toleriert. „Bis ein Problem entsteht.“ Dann wird es zum Tabuthema, so Preinsperger.

Und Probleme durch Alkohol kann es jede Menge geben. Angefangen bei Unfällen und Verletzungen, die passieren, weil man zu viel getrunken hat, bis hin zu langfristigen, sozialen und gesundheitlichen Folgen – durch chronischen Konsum: Leberschäden, Entzündungen in den Bereichen Mund, Speiseröhre und Magen, Begünstigungen von Krebserkrankungen, weniger Konzentration, weniger Leistungsfähigkeit, Gleichgewichtsstörungen, Gefäßerkrankungen … Es gibt aber auch, so Preinsperger, eine Menge an sozialen Folgeschäden. Arbeiten wird zum Problem. Straffälligkeit ist möglich.

„Wie viel ist zu viel?“, heißt es daher bei der Österreichischen Dialogwoche Alkohol, einer Kampagne der ARGE Suchtvorbeugung, von 15. bis 21. Mai.

Doch: Wie viel ist zu viel? Oder: Wie viel ist okay? Für Männer ein großes und ein kleines Bier am Tag, bei Frauen ein Bier. Oder: ein bis zwei Viertel Wein beim Mann und ein Viertel Wein bei der Frau – das ist in Ordnung. Zumindest für gesunde Erwachsene. Kranke Menschen haben schon bei geringeren Mengen ein Risiko. Bei Jugendlichen geht es um körperliche Reifung. Schwangere sollten Alkohol generell meiden. Und: „Ältere Menschen vertragen weniger Alkohol“, so Preinsperger. Ebenfalls wichtig: Mindestens zwei Tage in der Woche sollten alkoholfrei sein.

Ziel der Kampagne der ARGE Suchtvorbeugung ist es zu informieren, darüber zu reden und dazu zu motivieren, über den eigenen Alkoholkonsum nachzudenken. Das kann man bei vielen Events in ganz Österreich. Wie bei den Tagen der offenen Tür in den Suchtberatungsstellen des Anton Proksch Institutes in Baden, Mödling, Wr. Neustadt und Neunkirchen, wo Rezepte von alkoholfreien Cocktails u. v. m. warten.

www.dialogwoche-alkohol.at