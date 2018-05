Kategorie „Rettung“:

Preisträger: Rotes Kreuz – Landesverband Niederösterreich

Hans Leitner

In Liesing und im Wienerwald herrschte mitten im Frühling tiefer Winter. So ein Schnee-Chaos gibt es nur alle 20 Jahre. Viele Autofahrer waren im April schon mit Sommerreifen unterwegs. Hängengebliebene LKW und PKW auf der A21 – Österreichs einziger Gebirgsautobahn – machten den Einsatzkräften zu schaffen.

Seit Stunden schon waren Autofahrer in ihren Fahrzeugen eingeschlossen, verzweifelte Ö3-Hörer riefen in der Verkehrsredaktion an, niemand war auf den stundenlangen Stau vorbereitet. Die Schneemassen legten auch sämtliche Ausweichstrecken lahm, der Verkehr im Westen Wiens kam komplett zum Erliegen. In dieser Extremsituation hieß es rasch handeln.

Das Rote Kreuz Niederösterreich rückte zum Versorgungseinsatz aus. Jene Autofahrer, die in ihren Fahrzeugen eingeschlossen waren, wurden mit Decken und heißen Getränken versorgt und so lange betreut, bis die Autobahn wieder frei war. Dank des stundenlangen und unermüdlichen Einsatzes der Mitarbeiter des Roten Kreuzes konnten weitere Katastrophen verhindert werden. Für den selbstlosen Einsatz in einer Ausnahmesituation geht der Ö3-Verkehrsaward in der Kategorie Rettung an das Rote Kreuz Niederösterreich.

Kategorie „Feuerwehr“:

Preisträger: Freiwillige Feuerwehr Pöchlarn

Hans Leitner

Donnerstag, 12. Oktober 2017: Gegen 14 Uhr schrillte bei der Freiwilligen Feuerwehr Pöchlarn die Alarmsirene. „Menschenrettung – mehrere eingeklemmte Personen auf der A1“ so lautete der Einsatz. Ein Horrorcrash ist auf der Westautobahn passiert, der Lenker eines Tankwagens verlor die Kontrolle, rammte zwei weitere Fahrzeuge und wurde in den Graben geschleudert.

Schon wenig später traf die Feuerwehr Pöchlarn mit schwerem Bergegerät an der Unfallstelle ein. Es galt so rasch wie möglich die Schwerverletzen aus ihren Fahrzeugen zu befreien, jede Sekunde zählte. Notarzthubschrauber Christophorus 15 wurde zur Unterstützung angefordert.

Nachdem die Verletzten versorgt waren, muss die schwerbeschädigte Sattelzugmaschine geborgen werden. Die Westautobahn blieb über Stunden gesperrt, es bildete sich ein über zehn Kilometer langer Stau. Die Kameraden arbeiten unter Hochdruck. Dennoch fanden Dominik Meierhofer von der Feuerwehr Pöchlarn Zeit und informiert die Ö3-Verkehrsredaktion kontinuierlich über den aktuellen Stand und die Dauer der Bergung. Für diesen perfekt koordinierten Einsatz in einer besonders belastenden Situation geht der Ö3-Verkehrsaward an die Freiwillige Feuerwehr Pöchlarn.