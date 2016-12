Seit Mitte März steht Johannes Jungwirth der NÖN als Ombudsmann für Pensionsfragen zur Verfügung. Der profunde Kenner des Pensionsrechts in Theorie und Praxis – er ist 2015 als Generaldirektor-Stellvertreter der Pensionsversicherungsanstalt selbst in den Ruhestand getreten – nimmt persönlich Anfragen und Anliegen an und kümmert sich um die einzelnen Fälle, meist unter Akteneinsicht und Abklärung mit den zuständigen Stellen. Die große Reaktion der NÖN-Leserschaft zeigt mehr als deutlich, wie wichtig den Menschen die Aufklärung bei diesem Thema ist.

90 Prozent der Anliegen erledigt

In den ersten acht Monaten haben bisher 139 Personen ihre Anliegen und Sorgen an den NÖN-Ombudsmann herangetragen und dabei fast 200 einzelne Anfragen gestellt, die abgeklärt werden mussten. 90 Prozent der Anliegen konnten bereits erledigt werden, 10 Prozent sind noch in der Erledigungsphase. Insgesamt ist die Nachfrage weit größer, als es sich die Redaktion bei der Installierung des NÖN-Ombudsmannes erwartet hatte.

Alles, was an Johannes Jungwirth herangetragen wird, wird mit großer Sorgfalt und unter Beachtung des Datenschutzes behandelt. Zusätzlich zu dem persönlichen Kontakt erscheint einmal im Monat in der NÖN Landeszeitung ein Fachartikel von Johannes Jungwirth zu Fragen des Pensionsrechts.

Das Serviceangebot des NÖN-Ombudsmannes – seine fachliche und soziale Kompetenz – wird es auch im kommenden Jahr weiter geben.