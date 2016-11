Vorbilder sind sie alle. Wenn auch in ganz unterschiedlichen Kategorien. Fünf sind es, in denen die NÖN ihren Leopold alljährlich vergibt. Und die reichen von der Courage bis zur Wirtschaft. Und: Bis zum Ehren-Leopold, der in den vergangenen 16 Jahren erst drei Mal vergeben wurde – an besondere Vorbilder und besondere Retter.

Bekam zum Leopold noch einen Florian dazu: Lebensretter Dominic Kralovec (Kategorie Courage). | NOEN, Erich Marschik

Retter gab es heuer einige, unter den Nominierten für den NÖN-Leopold 2016. Einer ist gerade einmal 13. Und war mit seinen Freunden in der Ybbs schwimmen, als er einen 22-jährigen Afghanen im Wasser um Hilfe winken sah. Beherzt zog er den jungen Mann ans Ufer. Und „riskierte, „während manche nicht einmal mehr zum Handy greifen, sogar sein Leben“, wie Laudator und Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner schilderte. Und Dominic Kralovec dafür den NÖN-Leopold in der Kategorie Courage überreichte. „Das ging alles so schnell“, erinnerte sich der Jungfeuerwehrmann, der genau das bei der Feuerwehr gelernt hatte: „Immer helfen, immer helfen!“

Von so viel Courage war auch NÖN-Leopold-Moderator und Rapid-Stadionsprecher Andy Marek so begeistert, dass er den 13-Jährigen spontan zum nächsten Spiel einlud, „St. Pölten – Rapid, komm mit deiner ganzen Familie!“

Auch in der Kategorie Engagement standen heuer Retter in der Not auf der NÖN-Leopold-Bühne. Wobei Laudatorin und NÖN-Ehren-Leopold-Preisträgerin Michaela Dorfmeister meinte: „Einerseits ist man froh, dass es sie gibt. Andererseits ist man froh, wenn man sie nicht braucht!“ Die Mannen von der Bergrettung NÖ/Wien nahmen das gelassen. Und freuten sich, dass „das, was wir jedes Wochenende tun, mit dem Leopold auch der Öffentlichkeit klar gemacht wird“. Gab dazu brav Laut: die sieben Monate junge, pechschwarze Hovawart-Hündin Shiva, die von Bergretter Günter Leitsberger zur Rettungshündin ausgebildet wird.

Lässt seinen Leopold gar nicht mehr los: Schriftsteller, gebürtiger Kärntner und Wahl-Niederösterreicher Peter Turrini (Kategorie Kultur). | NOEN, Erich Marschik

Der diesjährige NÖN-Leopold-Preisträger in der Kategorie Kultur ist dagegen schon lange nicht mehr in der Ausbildung. Sondern schreibt, seitdem er 27 ist – also mittlerweile 45 Jahre. Er ist, lobte Laudatorin und Landestheater-Intendantin Marie Rötzer, „kompromisslos, leidenschaftlich und zornig“, er ist „ein schreibender Rebell und ein Robin Hood der Worte“. Und: „Er ist bis heute gefeiert und gefürchtet gleichermaßen – Peter Turrini.“

Der Autor Peter Turrini bedankte sich höflich. Scherzte: „Mit dem kann man ja gleich trainieren, mit dem Leopold!“ Und meinte, in Erinnerung daran, dass er vor 36 Jahren nach Kleinriedenthal ins Retzer Land gekommen war: „Aus einer Annäherung ist eine Zugehörigkeit entstanden!“ In Kleinriedenthal wird auch der NÖN-Leopold künftig wohnen, „in meinem Stadl, in dem ich schreibe, im Regal hinter meinem Schreibtisch. Dort stell’ ich ihn mir ins Genick!“

Bekam letztes Jahr (im Bild) seinen ersten NÖN-Leopold und heuer gleich noch einen: Tennis-Ass Dominic Thiem (Kategorie Sport). | NOEN, Franz Baldauf

Gefürchtet ist der NÖN-Leopold-Preisträger in der Kategorie Sport nur am Center Court. Kein Wunder, schließlich hat er „schon mit vier begonnen und mit zwölf seine Kraft und Willensstärke bewiesen“, so Laudator und Handball-Trainer-Legende Gunnar Prokop. Jetzt ist Dominic Thiem 23. Und hat nicht nur gleich in seinem ersten ATP-Match Thomas Muster besiegt. Sondern spielt inzwischen unter den Top Ten der Weltrangliste im Profitennis.

Seinen ersten NÖN-Leopold hat der Lichtenwörther Sportler mit dem „unglaublichen Willen“ so Prokop, 2015 bekommen. Seinen zweiten, 2016, konnte er, da er gerade in London spielte, nicht persönlich entgegennehmen. Freute sich aber via Video-Botschaft „riesig“. Und meinte, schon in Richtung 2017: „Vielleicht kann ich ihn ja noch mal gewinnen!“

Applaus bekam der Tennisspieler jedenfalls auch von Jury-Mitglied Frenkie Schinkels (im Brotberuf Sportmanager des SKN St. Pölten, der auch unter den Nominierten war): „Ich hab’ trotzdem den Dominic Thiem gewählt. Da können wir beim SKN St. Pölten mit dem Aufstieg in die Bundesliga nicht mithalten. Im Fußball können sich Spieler hinter einer Mannschaft verstecken, im Tennis geht das nicht. Da bist du ganz auf dich alleine gestellt.“

Geht mit dem Leopold auf „Abschiedstour“: DOKA Group-GF Jürgen Obiegli (Kategorie Wirtschaft). | NOEN, Erich Marschik

Viele Jahre hat der Laudator der Kategorie Wirtschaft den NÖN-Leopold schon begleitet, nämlich EVN-Vorstandsdirektor Peter Layr. Dieser erinnerte in seiner Würdigung an die Vielfalt der Wirtschaft, „auf die wir in Niederösterreich stolz sein können“ und die sich auch in der Liste der diesjährigen Nominierten (mit sieben Unternehmen auch die längste unter allen Kategorien 2016) widerspiegelte. Und er lobte die Schalungsspezialisten der DOKA Group aus Amstetten, für die Geschäftsführer Jürgen Obiegli diesen „ganz wichtigen Preis“ entgegennahm, als „im Kern ein zutiefst niederösterreichisches Unternehmen, das Unternehmertum, Erfahrung und Modernität“ verkörpere.

Haben nach dem Wissenschaftspreis des Landes Niederösterreich auch gleich noch einen NÖN-Leopold eingeheimst: Projektleiter Klemens Hofer mit Werner Schreiber, Julian Wilfing, Amer Selimovic und Manuel Kleedorfer von der Polytechnischen Schule Mistelbach (Kategorie Unsere Zukunft). | NOEN, Erich Marschik

Auch in der letzten Kategorie Unsere Zukunft werden, so NÖN-Chefredakteur Martin Gebhart, „die Einreichungen von Jahr zu Jahr mehr“. Rund 70 Projekte waren es 2016, die sich um den sogenannten „Schul“-Leopold bewarben. Das Rennen um den einzigen NÖN-Leopold, der von der NÖN-Chefredaktion vergeben wird, während alle anderen von einer hochkarätigen Jury ausgewählt werden, machte heuer die PTS Mistelbach mit ihrem Elektromobilitäts-Projekt „Emobilitypads“.

Das sei nicht nur „eine tolle Truppe“. Sondern auch ein „unglaublich zukunftsträchtiges Projekt, das möglichst rasch umgesetzt gehört“, so NÖN-Leopold-Pate Erwin Pröll. Geschafft haben die Schüler das „mit viel Engagement und Leistung. So haben wir das ganz gut hinbekommen!“, meinte Projektleiter Klemens Hofer bescheiden.