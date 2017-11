Braucht es einen Verhaltenskodex für Krampusläufe?.

PRO: Alexandra Potzmann, Organisatorin des Krampuslaufs in Wiener Neustadt

Wir haben in Wiener Neustadt schon länger einen Verhaltenskodex. Immerhin laufen bei uns 300 bis 350 Krampusse mit. Ein einheitlicher Verhaltenskodex für Niederösterreich macht – aus unserer Erfahrung – Sinn. Bei uns herrscht beispielsweise Alkoholverbot. Wenn auffällt, dass jemand getrunken hat, wird er sofort ausgeschlossen. Wir haben vor dem Lauf Besprechungen mit den Obmännern aller Gruppen. Wer nicht dazu erscheint, darf nicht teilnehmen. Unsere Krampusse dürfen sich nur innerhalb eines Gitterkorridors bewegen, sie können also gar nicht einfach durch die Stadt marschieren. Wir haben strenge Vorgaben, aber wenn man an die letzten Vorkommnisse denkt, gibt uns das Recht, denn es hat im Vorjahr in Wiener Neustadt keinen einzigen Vorfall gegeben.

KONTRA: Wolfgang Prischl, Obmann Krampusverein „Nigri Diaboli“ in Himberg.

Es gibt sehr viele Krampusvereine und wenn bei einem mal was passiert, wirkt sich dies gleich auf alle negativ aus. In unserem Verein herrscht grundsätzlich vor den Auftritten ein Alkoholverbot, maximal ein Bier ist erlaubt. Bei unseren Auftritten, wo kleine Kinder Angst haben und weinen, nehmen unsere Krampusse auch die Masken runter. Ich als Obmann muss auch vor den Auftritten drei Seiten bezüglich Verhalten und Konsequenzen unterschreiben. Grundsätzlich ist mit den seriösen Veranstaltern alles ganz klar im Vorhinein geregelt. Daher ist aus unserer Sicht die Einführung eines einheitlichen Verhaltenskodex für Krampusläufe eher überflüssig und weiters stellt sich dann auch die Frage, wer die Kontrollen und die ganzen Überprüfungen durchführt.