Hartmuth Rameder, Geschäftsführer Hofmeisterei Hirtzberger | NOEN, privat

PRO:

Hartmuth Rameder, Geschäftsführer Hofmeisterei Hirtzberger

Wir wollen versuchen, einen Beitrag zur Lösung des immer massiver werdenden Mangels an qualifiziertem gastronomischem Personal zu leisten. Die Kollektivlöhne in der Gastronomie sind niedrig, und unsere Mitarbeiter verdienen viel mehr, als dort festgelegt ist. Ein Argument, wenn es um die Anhebung der Kollektivlöhne geht, ist, dass Servicekräfte viel Trinkgeld bekommen würden. Leider entspricht dies schon lange nicht mehr der Realität. Bei uns wird das Trinkgeld auf alle am Erfolg beteiligten Mitarbeiter aufgeteilt – ausgenommen wir beiden Pächter. Letztendlich steht es unseren Gästen frei, ob das Trinkgeld, das von vornhinein in alle Preise einkalkuliert wurde – und nicht hinterher auf die Rechnung aufgeschlagen wird –, gegeben werden soll.

Leopold Graf, Geschäftsführer Hotel Graf | NOEN, privat

KONTRA:

Leopold Graf, Geschäftsführer Hotel Graf

Ich bin dagegen. Grundsätzlich ist das Trinkgeld eine wichtige Motivation für die Mitarbeiter. Aber: Ob zwei, fünf, sieben oder zehn Prozent Trinkgeld gegeben werden, soll im Ermessen des Gastes liegen. Außerdem bedeutet das auch einen großen Mehraufwand für den Betrieb: Der Dienstgeber muss das Trinkgeld offiziell ausschreiben, der Mitarbeiter wird dadurch lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtig. Und die Frage ist, wie ich das Trinkgeld dann unter den Mitarbeitern aufteile – ich muss dabei nicht nur die Stunden, sondern auch die Qualifikation berücksichtigen. Dass ich da alles richtig entscheide, ist sehr schwierig. Für meinen Betrieb ist das jedenfalls nicht denkbar. Ich habe auch mit meinen Mitarbeitern gesprochen, die wollen das gar nicht.