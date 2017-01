PRO: Balázs Ekker, „Dancing Stars“-Juror und Tanzschulbesitzer in Wiener Neustadt.

Balázs Ekker | ORF/Zach-Kiesling

Natürlich! Tanzen gehört ganz klar zu einem Ball und ist auch das größte Vergnügen, das man haben kann. Essen und trinken kann man auch zu anderen Anlässen, etwa jeder Zeit im Restaurant mit Freunden. Dafür muss man nicht extra auf einen Ball gehen. Aber Tanzen hingegen macht Bälle erst zu etwas Besonderem. Auf der Tanzfläche lernt man Menschen kennen und kommt ins Gespräch.

Das Schöne an Bällen ist die Begegnung und das Soziale funktioniert ganz einfach über das Tanzen. Über Bälle bin ich persönlich auch zum Tanzen gekommen. Wenn man auf solchen Veranstaltungen ist und nicht tanzen kann, ist es peinlich. Daher habe ich so schnell wie möglich Tanzen gelernt, weil es für mich Pflicht ist, am Ball das Tanzbein zu schwingen.

KONTRA: Thomas Schwebach, Geschäftsführer Tanzschule Schwebach in Wien und St. Pölten.

Thomas Schwebac | Stefan Gergely

Nicht unbedingt, man kann auf unterschiedliche Arten auf einem Ball Spaß haben. Ein Ball bietet vielfältiges Vergnügen. Es geht ja darum, Kontakte zu knüpfen. Man ist umgeben von Gleichgesinnten, die vielleicht aufgrund eines Ballthemas den Ball besuchen, kann also gut ins Gespräch kommen. Außerdem hat der Ballbesucher genug Möglichkeiten, etwas Nettes zu trinken oder zu essen.

Eine wichtige Rolle spielt Livemusik, die ja wie ein kleines Konzert ist. Ich denke, ein Ball ist einfach dazu da, um Kultur zu pflegen. Man zieht sich elegant an und zelebriert das Leben. Dabei ist das Tanzen zwar nicht zwingend notwendig, bereichert den Ball aber sehr. Tanzen ist die schönste Nebensache der Welt und wertet den Ball auf, soll aber nicht überbewertet werden.