PRO: Bert Ehgartner, Wissenschafts-Autor und Dokumentarfilmer.

Ja. So ist eine der Lehren der Schweinegrippe-Pandemie von 2009 ebenso erstaunlich wie überraschend: Gleich mehrere Studien wiesen nämlich nach, dass jene Menschen am schwersten an den neuartigen Influenza-Viren erkrankten, die davor stets regelmäßig geimpft worden waren. Es heißt, dass eine irgendwann durchgemachte Grippe offenbar noch viele Jahre später vor einem ernsten Verlauf schützt.

Zu bemängeln ist allerdings, dass die jährliche Grippe-Impfung genau diesen normalen Lerneffekt des Immunsystems verhindert. Zudem existiert bis heute keine gut gemachte Vergleichsstudie zwischen geimpften und ungeimpften Menschen, die speziell für die Risikogruppe der Senioren einen Vorteil belegt.

KONTRA: Karl Zwiauer, Vorstand der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde.

Nein. Ich verstehe aber ihren schlechten Ruf. Im Gegensatz zu anderen Impfungen gibt es mehrere Virenstämme, die sich verändern, und somit keinen einzelnen, alleinigen Erreger. Die WHO muss zudem jeweils ein Jahr im Voraus im Impfstoff enthaltene Virusstämme bestimmen.

Da irren die Experten immer wieder, zumal sich das Influenza-Virus ständig verändert. Dennoch macht die jährliche Impfung Sinn, denn der Körper baut dadurch die jedes Jahr neue schützenden Antikörper auf. Sieht man sich die Statistik zur Grippezeit an, dann lässt sich hier eine Übersterblichkeit erkennen. Natürlich stirbt man nicht an der Influenza per se, aber sie greift das Immunsystem stark an. Vorbelastete Personen sind daher gefährdet.