PRO: Bernd Weninger, Tanzschulbetreiber

| NOEN

Bei Anlässen wie Bällen sollte man(n) stilvoll und elegant auftreten. Eine Krawatte oder eine Fliege zaubert aus der Kombination Anzug in gedeckten Farben und einem weißen Hemd eine perfekte Abendgarderobe für den Herrn. Also ein eindeutiges Pro für Krawatte! Als Tipp von mir empfehle ich den Herrn, sich ausgiebig mit der Wahl des richtigen Hemdes zu beschäftigen.

Es gibt Hemden in den verschiedensten Schnitten, Größen und Längen. Für jeden ist da also das perfekte Hemd dabei. Mit ausreichend großer Kragenweite ist es zudem mit Krawatte genauso angenehm zu tragen wie ein Hemd mit offenem Knopf. Stilsicher startet man dann bequem in den Abend. Ein Tipp zum Schluss: Zwei Finger sollen auf jeden Fall zwischen Hemd und Hals passen.

KONTRA: Toni Ebner, Autohausbetreiber

Toni Ebner | Baldauf, bondvit/Shutterstock.com

Nein, zeitgemäß ist sie eigentlich nicht mehr. Es ist heutzutage einfach alles viel legerer. Das strenge spanische Hofzeremoniell ist einfach nicht mehr gegeben. Das heißt aber nicht, dass man die alten Traditionen nicht achten sollte. Ich handhabe es beispielsweise so, ich trage auf Bällen Krawatten, lege diese aber um Mitternacht ab.

Da wird die Veranstaltung gemütlicher und die Stimmung ist einfach eine ganz andere. Meist wird einem da auch schon warm, da braucht man die Kabelbinder dann auch nicht mehr. Wenn der Erste also sich seines Sakkos entledigt, dann ziehe ich auch meines aus und wenn der Erste eben seine Krawatte ablegt, dann lege ich auch meine Krawatte ab.