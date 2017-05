Karl Jurka Politikberater | Fotografik Ringwald

Politische Kommunikation zwischen Menschen ist auch Kommunikation mit Ironie und Humor; sonst wäre Politik langweilig. Der Bundespräsident sollte nicht ohne diese emotionellen Facetten der Kommunikation auskommen. In der Politik gilt: Was bedeutet das, was ich sage, für meine Zuhörer? Van der Bellens Ironie transportiert manchmal nicht das, was er eigentlich ausdrücken will. Wie die „Zeit“ vom 4. 5. richtig schrieb, ging HBP in die Falle Hollywoods. Die Geschichte der dänischen Juden, die der Film „Exodus“ erzählt, war erfunden. Das hätte man leicht herausfinden können. HBP muss lernen, mit seinem professionellen Stab zu arbeiten, bevor er an die Öffentlichkeit geht. Und dann kann, dann soll er sogar, mal ironisch oder humorvoll sein dürfen.

Thomas Hofer, Politikberater | privat

Thomas Hofer, Politikberater:

Klar, ohne Ironie schmeckt das Leben schal. Auch das politische. Schön wäre es, duellierten sich unsere Vertreter rhetorisch geschliffen, mit Wortwitz, dabei respektvoll und an der Sache orientiert. Das spielt es nur leider nicht. Jeder wartet auf Fehler des Mitbewerbs, um diese genussvoll auszuschlachten. Wir alle halten die Empörungsmaschinerie am Laufen. Ironie verlangt die hohe kommunikative Schule, denn sie bleibt leicht unentdeckt. Das muss gerade ein Präsident wissen, der kraft Position auch diplomatische Krisen auslösen kann (und nebenbei in der aktuellen Causa nicht nur ironisch unterwegs war). Deshalb, auch wenn es auf Kosten der Unterhaltung geht: Ironie nur, wenn kommunikativ nichts schiefgehen kann. Sonst trägt man ungewollt zur Eskalation bei.