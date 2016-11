PRO: Franz Pfeiffer,Landesgeschäftsführer des ARBÖ Niederösterreich

Franz Pfeiffer | zVg

Der ARBÖ sieht die Einführung als zusätzliche Maßnahme zum Führerscheinentzug als positiv an. Autofahrer können schneller wieder ihr Fahrzeug nutzen, sie bleiben dadurch mobil, können ihren Beruf schneller wieder ausüben und soziale Kontakte pflegen. Gerade in NÖ, wo die öffentlichen Verkehrsmittel nicht so gut ausgebaut sind, ist diese Maßnahme sinnvoll.

Vor allem, weil der Autolenker selbst entscheiden kann, was (ausschließlich Entzug oder Alkolock-System) er vorsieht. Kritisch ist anzumerken, dass die Kosten für den Ein- und Ausbau in der Praxis dazu führen könnten, dass dieses System sozial Schwachen nicht in dem Ausmaß zur Verfügung steht, wie es für Wohlsituierte der Fall ist. Dazu gibt es aber noch keine Erfahrungswerte. Erst die Praxis wird Schwachstellen und mögliche Verbesserungen aufzeigen.

KONTRA: Eva Schrank, Leiterin von INFAR NÖ Verkehrspsychologin

Eva Schrank | zVg

Aus verkehrspsychologischer Sicht kann ich nur gegen die intendierte Maßnahme der Alkohol-Wegfahrsperre zur Verkürzung des Führerscheinentzugs sein, da es sich einerseits um ein technisches System handelt, das leicht zu umgehen ist, und andererseits dadurch das Gerät keine Kontrolle über das Suchtverhalten der Personen garantiert, sondern im Gegenteil dieses sogar noch begünstigt.

Dieser Effekt wird dadurch erreicht, dass der Verkehrsteilnehmer die Kontrolle nach außen verlegt und nach Wiedererlangen des Führerscheins keine Strategien zur Vermeidung von Trink-Fahr-Konflikten gelernt hat. Die Untersuchungen in anderen Ländern zeigen, dass nachdem das Alkolock ausgebaut wurde, die Rückfallquote genauso hoch ist wie bei einer Kontrollgruppe ohne Wegfahrsperre.