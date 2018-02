Sind Fasten-Produkte sinnvoll?.

PRO: Andrea Hiemetzberger, Diaetologin, Leitung Landesgruppe NÖ des Verbands der Diaetologen | Weimann, eldar nurkovic/Shutterstock

Speziell bei Übergewicht und Stoffwechselerkrankungen macht es Sinn, auf den Fett- und Zuckergehalt von Lebensmitteln zu achten. Energiereduzierte Produkte, wie Milch oder Joghurt mit geringerem Fettgehalt, sind empfehlenswert. Das bedeutet nicht, dass jedes Produkt, das energiereduziert ist, automatisch energiearm bzw. arm an Zucker/Fett ist. Es gibt Produkte, die zwar fettarm sind, aber trotzdem immens viel Zucker enthalten und somit nicht empfehlenswert sind. Es lohnt sich zur Beurteilung der gesundheitlichen Tauglichkeit, einen zweiten Blick auf die Zutaten bzw. Nährwerte eines Lebensmittels zu werfen, statt blind einer Marke zu vertrauen. Achten Sie außerdem auf die Menge, die Sie verzehren: Energiereduzierte Produkte enthalten trotzdem Kalorien.

KONTRA: Marlies Gruber, Ernährungswissenschaftlerin, Geschäftsführerin forum. ernährung heute | Wilke, Weimann

Ob Abnehmen mit Light-Produkten funktioniert? Kommt darauf an. So zeigt zuckerreduzierter Schokopudding kaum einen Effekt, weil Fett die Hauptkomponente ist. Bei mit Süßstoff gesüßten Limonaden dagegen lassen sich 100 % der Kalorien einsparen. Unabhängig davon ist wesentlich, wie Light-Produkte in das gesamte Essmuster eingebaut werden. Bei Milch fällt weniger Fett vielen nicht auf. Von anderen Light-Produkten, z. B. Käse, essen manche aber gerne größere Portionen. Damit erübrigt sich eine Kalorienreduktion. Schmeckt die Vollfett-Variante am besten, dann greifen Sie zu – nur eben weniger. Genießen Sie. Lassen Sie sich Zeit. Essen Sie bewusst. Langfristig entscheidet der Geschmack. Der lässt sich nur schrittweise trainieren, aus dem Regal und am eigenen Herd.

