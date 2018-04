Sind Selbstbedienungskassen im Supermarkt sinnvoll?.

PRO: Paul Pöttschacher, Pressesprecher REWE International AG

Paul Pöttschacher | Günther Linshalm, Syda Productions/Shutterstock.com

Vor allem bei kleineren Einkäufen und einer hohen Kundenfrequenz bieten Selbstbedienungskassen im Sinne des Kundenservice einen echten Mehrwert.

Durch das eigenständige Scannen der Artikel sparen unsere Kunden Wartezeit an der Kassa und können ihr Tempo beim Kassavorgang ganz einfach selbst bestimmen.

Auch bei den Selbstbedienungskassen benötigen wir Mitarbeiter, die den Kunden bei Fragen zu Verfügung stehen, beim Kassavorgang Hilfe leisten oder die Alterskontrolle beim Kauf von alkoholischen Getränken durchführen.

Und in jedem Markt mit Selbstbedienungskassen stehen unseren Kunden selbstverständlich auch weiterhin reguläre Kassen zur Verfügung.

KONTRA: Peter Stattmann, Geschäftsführer Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier NÖ

Peter Stattmann | nurith wagner-strauss

Wir sehen als Gewerkschaft auch die Vorteile der Digitalisierung. Was Scannerkassen betrifft, bin ich aber skeptisch: Viele Kunden – alte Menschen und die, die nicht technik-affin sind – werden ausgeschlossen. Da wird es nicht nur am Anfang viel Unterstützung in den SB-Kassabereichen durch Angestellte brauchen. Service vor Ort ist der größte Vorteil des stationären Handels, aber der digitale Wandel wird auch ihn immer stärker betreffen.

Wir sind auf diese Entwicklung vorbereitet, mit dem neuen Kollektivvertrag für den Handel ist einiges gelungen, auch zum Thema Scannerkassen. Verlagert sich die Tätigkeit eines Mitarbeiters Richtung Beratung und Überwachung, ist das höher zu entlohnen. Also kein Kontra, sondern ein: Ja, aber nur, wenn wir mitgestalten!