Franz Raith, Obmann der NÖ-Christbaum- und Schmuckreisigproduzenten. | NOEN, privat

PRO:

Franz Raith, Obmann der NÖ-Christbaum- und Schmuckreisigproduzenten.

Ja. Es ist nun mal ein kultureller Brauch, der auf unsere christliche Tradition zurückgeht. Natürlich kann jede Gemeinde für sich selbst entscheiden, ob und wie sie mit diesem Erbe umgehen möchte. Letztlich entscheidet dann der Bürgermeister. Er wird sicherlich darauf achten, dass die mehrheitliche Meinung der Bewohner erfüllt wird. Meiner Meinung nach und nachdem, was ich höre, sehen aber viele Leute im Christbaum einen Kraftspender. Er fördert die Zusammengehörigkeit und hilft dabei, Menschen wieder zueinander zu bringen. Man versammelt sich ja schließlich auch unter dem Christbaum. Gerade in der heutigen Zeit, in der die Welt immer mehr auseinanderdriftet, empfinde ich es als eine wunderbare Tradition.

Helga Krismer-Huber, Grünen Klubobfrau im NÖ Landtag | NOEN, Baldauf

KONTRA:

Helga Krismer-Huber, Grünen Klubobfrau im NÖ Landtag

Nein. Jeder darf sein Haus schmücken, wie es ihm gefällt. Aber die NiederösterreicherInnen denken ohnehin längst anders. Sie schmücken ihre Wohnzimmer und Städte nicht mehr mit den gefällten Tannen, sondern beispielsweise mit Christbäumen in Blumentöpfen – also mit so genannten ,lebenden Christbäumen‘. So ist die Naturverbundenheit mit lebenden Christbäumen bereits in die Wohnzimmer und Herzen der NiederösterreicherInnen eingezogen. Nur die niederösterreichische Landesregierung ist noch nicht nachgezogen. Meiner Meinung nach müsste sie das aber tun. Jedes Jahr einen so großen Baum zu fällen, nur um das Landhaus zu schmücken, halte ich nicht für zeitgemäß. Es wäre daher wünschenswert, wenn heuer moderner gedacht werden würde.