Soll das geplante Rauchverbot abgesagt werden?

PRO: Markus Roller, Wirtshaus Alte Schiffstation in Rossatzbach

Markus Roller | privat

Das geplante Rauchverbot soll wieder abgeschafft werden. Ein Eigentümer soll selber entscheiden dürfen, was er in seinen eigenen vier Wänden macht. Die Politik kann das einem Wirt nicht vorschreiben. Mein eigenes Lokal ist rauchfrei, weil es meine Entscheidung war und weil es ein Speiselokal ist. Da habe ich natürlich auch Stammgäste verloren, dafür gewinnt man aber andere dazu, die sich nun wohler fühlen.

Wenn am Abend nur die Bar offen ist, wird dort auch geraucht. Ich hatte natürlich Erlebnisse mit Gästen, die sich beschwert haben, dass sie nicht rauchen dürfen im Essbereich. Genauso gibt es aber Leute, die in der Bar keinen Rauch wollen. Die Entscheidung liegt beim Gast: Ich muss als Nichtraucher nicht in ein Raucherlokal gehen und umgekehrt.

KONTRA: Walter Schießler, Hotel & Restaurant Öhlknechthof in Horn

Walter Schießler | Martin Kalchhauser

Von meiner Seite aus hat diese Diskussion um die vorzeitige Abschaffung keine Bedeutung mehr. Ganz einfach deshalb, weil es heutzutage eh selbstverständlich ist, in Speiselokalen nicht zu rauchen. Das Rauchverbot soll so umgesetzt werden, wie es geplant ist. Bei uns wird nicht mehr gefragt, ob Raucher- oder Nichtraucherbereich, weil die Menschen von vornherein im Speisebereich nicht mehr rauchen.

Wir haben zwar einen abgetrennten Raucherbereich, der wird aber nur gering genutzt. Ich kann verstehen, dass es für einen Raucher angenehmer ist, wenn er nicht für jede Zigarette rausgehen muss. Aber bei uns jammert keiner, weil er im Speisebereich nicht rauchen darf. In diesem Sinn sehe ich kein Problem darin, wenn das als gesetzliches Verbot kommt.