PRO: Sebastian Url, Österreichischer Tierschutzverband

Sebastian Url | ÖTV

Ja, denn in der momentanen Form kann die Hundesteuer nicht bestehen bleiben. Die Höhe der Hundesteuer liegt im Ermessen der einzelnen Städte und Gemeinden, dabei ergeben sich diesbezüglich massive Unterschiede – in manchen Gemeinden wird gar keine Hundesteuer erhoben. Bezüglich der Höhe, der durch die Hunde anfallenden Kosten für Städte und Gemeinden, erhält man keine konkreten Auskünfte.

Hundehalter können aktuell leider auch keine konkreten Gegenleistungen erwarten, da die Hundesteuer nicht zweckgebunden ist. Das heißt, dass die eingenommenen Gelder auch für das Stopfen von Budgetlöchern verwendet werden können. Dieses intransparente Vorgehen kann vom Österreichischen Tierschutzverein nicht toleriert werden.

KONTRA: Holger Herbrüggen, Stadtrat in Klosterneuburg

Holger Herbrüggen | Klosterneuburg

Nein, die Hundesteuer soll keinesfalls abgeschafft werden. Die Kosten der Hundeabgabe betragen nur einen kleinen Betrag von dem, was ein Hund in Wirklichkeit kostet. Das Entfernen von Hinterlassenschaften der Hunde, Polizeieinsätze bei Streitigkeiten, das Aufstellen von Sackerlspendern, all das gehört dazu. So gesehen ist das Geld für den Verwaltungsaufwand gerechtfertigt.

Auch finde ich es sinnvoll, dass die Abgabe für gefährlich eingestufte Hunde erhöht ist. Im Gegenzug sind Blindenhunde oder auch Katastrophenhunde von der Hundesteuer befreit. Die Hundesteuer ist zwar nicht zweckgebunden, dennoch stehen ihr sinnvolle Aufwendungen gegenüber. Jede Gemeinde kann und soll selbst entscheiden, was mit dem Geld geschieht, und das ist auch gut so.