PRO: Hermann Dominik, Präsident des österreichischen Rettungsdienstes

Nach wie vor wird von den Befürwortern standhaft die These vertreten, eine Rettungsgasse sei das einzige Mittel der Wahl. Bei sehr wenigen Situationen funktioniert diese Rettungsgasse, überwiegend jedoch nicht! Die Pannenstreifen sind hingegen zu 90% frei! Wir erwarten von dem zuständigen „unabhängigen“ Minister eine Rechtsentscheidung, welche zu einem schnellen Einsatz von Feuerwehr und Rettungsfahrzeugen führt. Ohne den derzeitigen Behinderungen. D. h. es sollte die Rettungsgasse in Österreich wieder verlassen werden und das

Thema vorerst zu einer EU-weiten Richtlinie ausgearbeitet werden. Erst wenn sich jeder Kraftfahrer in der Europäischen Union mit einer Rettungsgasse auseinandersetzen muss, könnte es gelingen.

KONTRA: Werner Kraut, Landesrettungskommandant Rotes Kreuz NÖ

Die Rettungsgasse war eine langjährige Forderung der Einsatzorganisationen, da die Zufahrtsmöglichkeiten zu Notfällen auf Autobahnen nicht zufriedenstellend war, und wir sind sehr froh, dass sie 2012 eingeführt wurde. Durch die Rettungsgasse haben Einsatzfahrzeuge mehr Platz als früher und können zügiger zum Unfallort gelangen. Sie funktioniert nach den Anlaufschwierigkeiten immer besser. Bei komplexen Verkehrssituationen – viele Spuren, Ausfahrten – kommt es jedoch vor, dass die Rettungsgasse nicht korrekt gebildet wird. Wichtig ist, nun bei diesem System zu bleiben. Wenn es jetzt erneut zu einer Veränderung kommt, ist zudem damit zu rechnen, dass dies erst recht zu Verwirrung führt, wie denn nun das korrekte Verhalten im Anlassfall aussieht.

