PRO: Natascha Kantauer-Gansch, Leiterin Service, Vertrieb A1

Es ist für Eltern ein beruhigendes Gefühl, ihre Kinder erreichen zu können und zu wissen, wo sie sich aufhalten. Das war in meiner Kindheit schon so und als Mutter erlebe ich es nun ebenfalls. Das muss aber nicht heißen, dass man bereits die Jüngsten mit einem Handy ausstattet. Wer seinen Kindern noch kein Smartphone kaufen möchte und eine Ersatzlösung sucht, ist mit der Kids Watch sehr gut beraten. Für mich ist es dabei wesentlich, meinem Kind zu erklären, was die Tracking-Uhr kann und warum sie sinnvoll ist. Meine Tochter kann mich, meinem Mann oder andere Bezugspersonen jederzeit erreichen und mir gibt die Kids Watch ein sicheres Gefühl, wenn wir Indoor- und große Outdoor-Spielplätze besuchen oder meine Tochter mit Freundinnen unterwegs ist.

KONTRA: Michaela Nikl, Elternwerkstatt NÖ

Michaela Nikl | Richarda Schmeißer

Mein Sohn ist acht und besitzt kein Handy. Hier am Land halte ich es auch nicht für notwendig, somit kann ich mir auch nicht vorstellen, ihn zu überwachen. Nach meiner Erfahrung werden Kinder selbstständiger und selbstbewusster, wenn sie lernen, mit Herausforderungen alleine zurechtzukommen. Für uns Mamas und Papas ist es schwierig, unsere Kinder loszulassen, ihnen zu vertrauen und trotz ständig beunruhigender Medienberichte daran zu glauben, dass sie wieder unversehrt nach Hause zurückkehren. Auch um einen gesunden Selbstwert zu entwickeln, ist es für unsere Sprösslinge wichtig, dass sie etwas eigenständig schaffen. Und für den Notfall kennt mein Sohn meine Handynummer und er weiß, dass er andere Erwachsene darum bitten kann, mich anzurufen.