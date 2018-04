Sollte man zuckerhaltige Getränke für Kinder verbieten?.

PRO: Karmella Michlfeit, diplomierte Sporternährungswissenschaftlerin, M.A.

Besonders ein Verbot von zuckerhaltigen Getränken an Schulen wäre sinnvoll. Im Unterricht lernen die Kinder, was gut und schlecht ist für den Körper, das sollte in der Schule auch gelebt werden. Ein Verbot kann aber niemals ohne Aufklärung funktionieren. Sowohl Kinder als auch Eltern muss man informieren.

Die Lust nach Zucker ist eine reine Gewöhnungssache. Dem muss man entgegenwirken. Isolierter Zucker, wie er etwa in Limonaden vorkommt, ist besonders schädlich für den Körper. Er greift Gehirn, Blutgefäße, Herz und Leber an, zerstört die gesunde Darmflora und ist Auslöser für zahlreiche Krankheiten. Zuckerersatzstoffe sind fast genauso schädlich: Der Körper entwöhnt sich nicht von Zucker und will auch weiterhin immer mehr Süßes.

KONTRA: Gerhard Schilling, Geschäftsführer von Almdudler

Almdudler ist grundsätzlich gegen Verbote und für mehr Freude im Leben. Verbote bekämpfen keine Problemursachen. Es ist uns ein Anliegen, schon im Kindesalter ein Bewusstsein für den verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln im Allgemeinen zu schaffen. Eine Erziehung in diese Richtung sollte den gesamten Lebensstil der Kinder betreffen.

A lmdudler steht für Natürlichkeit, und das setzen wir in unseren Getränken um. So hat Almdudler Original etwa deutlich weniger Zucker als andere Limonaden. Zusätzlich gibt es auch Almdudler Zuckerfrei. All unsere neuen Almdudler Sorten, etwa Holunder, Himbeere oder Minze, haben bereits 30 Prozent weniger Zucker und entsprechen mit 6,7 Gramm den Kriterien des Gesundheitsinstitutes SIPCAN.