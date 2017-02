PRO: Ernest Gabmann, Klubobmann Liste Frank

Ernest Gabmann | Klub Frank

Ja, ein verpflichtender Fahreignungstest für Personen ab 75 Jahren ist unbedingt notwendig. Im Alter sinkt das Sehvermögen, die Konzentrationsfähigkeit nimmt ab, auch stehen viele Menschen unter Medikamenteneinfluss und reagieren so langsamer auf Gefahren im Straßenverkehr. Zudem sind die Ansprüche an Fahrzeuglenker in den letzten Jahren massiv gestiegen.

Stärkeres Verkehrsaufkommen und kompliziertere Kontrollleuchten zählen dazu. Auch Ablenkungen wie Telefonieren am Steuer betreffen Senioren. Das alles trägt zur deutlich erhöhten Unfallgefahr bei. Ein Fahreignungstest soll daher ein kostenloses Service- und Schutzangebot für Senioren sein, welches die Sicherheit jedes Verkehrsteilnehmers im Straßenverkehr gewährleisten soll.

KONTRA: Walter Hansy, Landesgeschäftsführer Seniorenbund NÖ

Walter Hansy | Seniorenbund NÖ

Nein, denn ein solcher Fahreignungstest ist eine unnötige Diskriminierung von Senioren. Eine verpflichtende Überprüfung bedeutet zu glauben, dass Pensionisten ab 75 plötzlich kein Auto mehr bedienen können. Wenn es Eignungstests geben soll, dann nur stichprobenartig für jeden Lenker. Denn die Fahrtauglichkeit eines Einzelnen kann sich unabhängig von seinem Lebensalter jederzeit ändern.

Ob jemand schlecht sieht oder hört, hat nichts mit dem Alter zu tun. Es gibt mehrere Länder, in denen Überprüfungen konkret für Senioren an der Tagesordnung stehen, die Unfallstatistik ändert sich aber dadurch nicht ins Positive. Regelmäßig überprüfen kann man gerne die Verkehrsregeln, aber das dann durch alle Altersschichten hindurch.