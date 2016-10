PRO:

Gottfried Tröstl, Präsident des SKN St. Pölten.

Ja. Und alle, die das lesen, müssen mir glauben, dass das für mich und den Verein unglaublich schwer war, diese Entscheidung zu treffen. Ich darf mich in dieser Frage aber nicht von Emotionen leiten lassen, sondern muss ausschließlich zum Wohl des Vereins handeln. Die sportliche Entwicklung geht leider seit Wochen in eine falsche Richtung.

Karl Daxbacher war in der Aufstiegssaison der perfekte Trainer für uns, jetzt ist er es aber nicht mehr. Und all jenen, die auch gleich den Kopf von unserem Sportmanager Frenkie Schinkels gefordert haben, sei gesagt: Ich weiß nicht, was das bringen sollte? Schinkels erledigt seinen Job sehr professionell. Seine Arbeit wird aber laufend ebenso einer kritischen Beurteilung unterzogen wie von jedem anderen Mitarbeiter auch.

KONTRA:

Hannes Spilka, ehemaliger Spieler und Co-Trainer des SKN St. Pölten

Nein. Aus meiner persönlichen Sicht hätte man Karl Daxbacher noch einen Bonus gönnen sollen. Ohne „Sir Karl“ wäre der Verein nicht dort, wo er steht. Nämlich in der Bundesliga. Auch im Meisterjahr gab’s schwierige Phasen, die er gut in den Griff bekommen hat. Ich hatte Karl Daxbacher als Trainer. Für mich war er der Beste, weil er unheimlich viel Freude in der Truppe entfacht hat.

Karl hat schon so viel durchgemacht, so viel Erfahrung gesammelt. Ich hätte ihm durchaus zugetraut, dass er noch einmal den Turnaround schafft. Schade, dass das Fußballgeschäft so schnelllebig ist. Natürlich verstehe ich auch die Sicht des Vereins. Beim SKN hatte man das Gefühl, dass nichts mehr weitergeht und dass man rechtzeitig reagieren musste.