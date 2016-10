Isabel Sztriberny, Chefredakteurin des Online-Magazins Salon Mama | NOEN, Nuno Filipe Oliveira

PRO:

Isabel Sztriberny, Chefredakteurin des Online-Magazins Salon Mama

Meine Tochter ist für mich nicht nur Teil meines persönlichen, sondern auch meines beruflichen Lebens – sehr viele Ideen schöpfe ich aus dem Alltag mit meinem Kind. Natürlich war deshalb der Umgang mit dem Posten von Kinderbildern von Anfang an ein Thema. Wir haben uns als Familie dazu entschieden, hauptsächlich auf Instagram und ausschließlich Schnappschüsse und keine inszenierten Fotos zu posten. Das will weder ich noch meine Tochter. Wir versuchen, so gut wie möglich ihr Gesicht zu verdecken, indem wir Fotos von hinten oder der Seite machen und frontale Fotos oder Nahaufnahmen vermeiden. Das ist die Variante, mit der wir uns am wohlsten fühlen. Methoden, wie Sticker vor das Gesicht zu retuschieren o. Ä., sind für mich keine Option.

Marlene Kettinger, Saferinternet.at | NOEN, ÖIAT

KONTRA:

Marlene Kettinger, Saferinternet.at

Jeder ist stolz auf seinen Nachwuchs und möchte sein Glück mit Freunden und Familie teilen. Über Soziale Netzwerke wie Facebook geht das einfach und schnell. Doch man sollte sich der Gefahren bewusst sein. Selbst wenn Bilder mithilfe der Privatsphäre-Einstellungen nur für engste Freunde sichtbar sein sollten, kann man die Kontrolle darüber verlieren, indem z. B. die stolze Tante diese Fotos weiterteilt. Eltern sollten sich immer fragen, ob das Posten wirklich nötig ist und ob man seine Kinder nicht so abbilden kann, dass Gesichter nicht erkennbar sind. Wenn Kinder äußern „Mama, Papa, ich will das nicht!“, sollte man das unbedingt ernst nehmen! „Süße“ Babyfotos sind den Kindern später oft peinlich – sie können auch nach Jahren für Spott und Häme sorgen.