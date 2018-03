Hauben gibt’s bei ihm keine. Die überlässt man lieber dem Gault Millau. Bei Österreichs Genussverlag, dem Falstaff, vergibt man Gabeln. Goldene Gabeln, wie sie auch vom Cover des jüngsten Guide leuchten.

Der ist gerade, genauer: vergangene Woche herausgekommen. Und versammelt auf 664 Seiten 1.750 Gasthäuser und andere Esslokale in ganz Österreich. Mit kulinarischen Bewertungen aus dem 18.000 Mitglieder starken Falstaff-Gourmetclub. Mit Sonderpreisen, Bundesländersiegern, Einsteigern und Aufsteigern. Mit Punkten. Und: mit (goldenen) Gabeln.

Josef Floh hat in seiner Langenlebarner Gastwirtschaft die beste Weinkarte. | Jürgen Skarwan

Vier davon (mehr gibt’s nicht) und 99 Punkte (einen gibt’s noch mehr, den hält schon seit Jahren Heinz Reitbauer mit seinem Wiener Steirer eck hoch) hat wie schon im Vorjahr Niederösterreichs „bester Koch“, also: Thomas Dorfer, für Lisl Wagner-Bachers Landhaus im Wachauer Mautern erkocht. „Eine Legende“, sagt der Falstaff über das Lokal, „einer der genialsten Köche des Landes“ über den Küchenchef. Beide sind nicht nur auch 2018 die Besten in Niederösterreich, beide sind – ex aequo mit Karl und Rudi „Obauers“ im Salzburger Werfen auch die Zweitbesten in ganz Österreich.

Auf den Plätzen in NÖ: Uwe Machreich mit seinem Triad in Krumbach (mit vier Gabeln und 95 Punkten) und Toni Mörwald mit seinem „Toni M.“ in Feuersbrunn (mit drei Gabeln und 94 Punkten). Das hat Josef Flohs Gastwirtschaft in Langenlebarn heuer ganz knapp vom dritten Platz verdrängt. Dafür kam Letzterer gleich noch – als einziger Niederösterreicher neben dem Landhaus Bacher – auf die Liste der Lokale mit den besten Weinkarten (das beste Frühstück in den Bundesländern hat „der Floh“ laut Falstaff schon seit 2016 auf der Karte). Noch unter den ersten fünf in NÖ: das Gut Oberstockstall (drei Gabeln und 93 Punkte) und das Sodoma in Tulln (drei Gabeln und 92 Punkte).

