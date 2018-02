In den Winterorten des Mostviertels herrschen derzeit perfekte Schneeverhältnisse und ideale Bedingungen für einen sportlich inspirierten Valentinstag. Am Hochkar lässt es sich mit einem „Valentins-Frühstück“ im Gasthaus Talstation in einen genussvollen Skitag starten. Auf der Anna-Alm im Skigebiet Annaberg findet ein abendliches Dine & Ski mit anschließender Abfahrt statt. Sportliche Verliebte erreichen die Anna-Alm übrigens im Rahmen einer Skitour auf das Hennesteck, Gemütliche nutzen den Hennesteck-Sessellift (Sonderfahrt um 16 Uhr).

An den Samstagen im Februar und März findet ein besonderes Wintererlebnis abwechselnd in den Skigebieten Göstling-Hochkar, Lackenhof-Ötscher, Annaberg und Gemeindealpe-Mitterbach statt - das „Guga hö Morgenskifahren“.

Valentinstag in St. Valentin

Ganz St. Valentin ist mit selbst gebastelten Herzen und Luftballons geschmückt, in den Wirtshäusern werden spezielle Menüs mit Valentinsüberraschung geboten und jährlich wechselnde Valentins-Produkte gibt es außerdem – heuer die Valentinstees „Adam“ und „Eva“ mit passenden Tassen.

Wer am Valentinstag die richtige Verpflegung sucht, kommt zum Beispiel im Panoramastüberl in Randegg voll auf seine Kosten. Das Landhaus Stift Ardagger lädt unter dem Motto „Zeit zu Zweit“ zur Nächtigung im Genießerzimmer mit Candle Light-Dinner und Sekt-Frühstück.

Romantische Plätze für einen Kuschelurlaub bieten die Landgasthöfe und Hotels im Mostviertel. Das RelaxResort Kothmühle bietet zwei Übernachtungen mit „Candle Light-Schwimmen“ an, das Schloss an der Eisenstraße in Waidhofen an der Ybbs verbindet in einem Package ein romantisches 6-Gang-Valentinsmenü mit Aromamassage für sie und ihn.

Weitere Informationen gibt´s online unter: www.mostviertel.at/valentinstag