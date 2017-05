„Der Geist ist wach, aber der Körper schläft noch“, so beschreibt Brigitte Holzinger, Leiterin des Instituts für Bewusstseins- und Traumforschung die Schlaflähmung, die auch Schlafparalyse genannt wird.

„In der REM-Phase, also der Traumphase, ist eine Lähmung der Muskulatur normal. Sonst würde man ja die Bewegungen im Traum auch in der Realität ausführen. Von Schlaflähmung spricht man jedoch, wenn die Lähmung noch anhält, wenn man eigentlich bereits wach ist“, so Holzinger. Das sei für viele mit unfassbarer Angst verbunden. Oft kommt es auch vor, dass während der Lähmung alptraumhafte Halluzinationen auftreten, die visueller, aber auch auditiver Natur sein können.

„Es ist absolut ungefährlich, es ist nur ein Phänomen, das ab und zu auftritt und vor allem Jugendliche betrifft und Erwachsene nur noch selten“, erklärt Holzinger. Die Schlafmedizin beschäftigt sich nur ganz am Rande mit der Schlafparalyse, daher sei das Phänomen noch nicht zur Gänze erforscht. Auch genaue Zahlen über die Betroffenen gibt es nicht.

Wenn man eine Schlaflähmung erlebt, so ist es am besten, sich einfach zu entspannen und sich zu verinnerlichen, dass die Lähmung bald vorbeigehen wird, meint Holzinger. Um einer Schlaflähmung vorzubeugen, kann Schlafcoaching helfen, oder die Strategien der Schlafhygiene für einen gesunden Schlaf zu beherzigen. Dazu gehören gleichbleibende Einschlaf- und Aufwachzeiten und der Verzicht auf Alkohol.

www.traum.ac.at

www.schlafcoacing.org