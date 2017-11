Es ist soweit – vier neue Schulhausromane sind fertig. Am Mittwoch, 13. Dezember um 17 Uhr werden die Resultate der Schulhausromanprojekte vom Herbst 2017 präsentiert. Im Panoramasaal der Hypobank in St. Pölten lesen die rund einhundert beteiligten Schülerinnen und Schüler aus ihren Erzählungen.

LiteraturHaus NÖ

Vergangenen September startete das Projekt Schulhausroman erstmals an landwirtschaftlichen Fachschulen in allen vier Vierteln Niederösterreichs mit den Autoren Rosemarie Poiarkov (Weinviertel), Magda Woitzuck (Waldviertel), Christoph W. Bauer (Mostviertel) und Christian Futscher (Industrieviertel).

Vier erfahrene Autoren, die in diesem Projekt zur Förderung von Phantasie und Schreibkompetenz sowie dem Abbau von sprachlichen Blockaden als „Text DJs“ agieren: Sie geben Schreibimpulse, unterstützen in der Gestaltung von Schauplatz, Figuren und Handlung und verstricken das Schreibmaterial zu einer Erzählung. Die Resultate liegen nun in gedruckter Form vor: Geschichten, die vom Lebenskontext der Jugendlichen erzählen und denen Spannung, Geheimnis und überraschende Wendungen in gelungener Weise gemeinsam sind.

LiteraturHaus NÖ

Autorin Rosemarie Poiarkov erarbeitete mit 25 SchülerInnen der Fachschule Hollabrunn die Erzählung „Bauer sucht Horrorclown.“ Sie verschafft ein rasantes und gruseliges Lesevergnügen und zieht die Hauptfigur, den einsamen Bauer Franz mit Faible für Wein und Paintball, in einen Strudel mit verzweifeltem Kurzschluss. An den Fachschulen Zwettl und Edelhof begleitete Autorin Magda Woitzuck 23 SchülerInnen, die ihr hohes Maß an Fantasie für das Surreale zeigen konnten. „Niedlich, aber tödlich. Das Regenbogenschaf“, so der Titel, verbindet auf tragische Weise Liebesgeschichte und Psychothriller mit einem entschlossenen Abstecher in die Science Fiction – und einem blutigen Ausgang.

Autor Christoph W. Bauer arbeitete mit 20 SchülerInnen am Mostviertler Bildungshof Gießhübl. In ihrer Erzählung „Der Bunker, der Krampus und ich“ treibt ein Krampus im Wald in der Umgebung eines Bunkers aus dem zweiten Weltkrieg sein Unwesen und die Hauptfigur gerät in eine Geschichte zwischen Traum und Wirklichkeit mit einem verblüffenden Schlusspunkt. Autor Christian Futscher leitete 24 SchülerInnen der Fachschule Warth an. Auch in dieser Geschichte spielt das beunruhigende Geheimnis – die Sage um ein Dorf unter dem Dorf – eine zentrale Rolle. Die Erzählung wirft Fragen auf zum Unterschied zwischen Stadt- und Landleben, bespricht Trennendes und Verbindendes zum Anderssein – und liefert zugleich eine schöne Lovestory mit dem Titel „In und unter Entersbach“.

Bereits 34 Schulhausromane veröffentlicht

Auf Initiative des LiteraturHauses NÖ gibt es dieses Projekt – ursprünglich 2005 vom Schweizer Autor Richard Reich und der österreichischen Kulturwissenschaftlerin Gerda Wurzenberger entwickelt – seit 2009 an Schulen in Niederösterreich, Wien und Kärnten. 34 Schulhausromane wurden von rund 700 Jugendlichen mit 23 österreichischen AutorInnen bereits geschrieben, gedruckt und öffentlich präsentiert.