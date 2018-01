Anfang des 20. Jahrhunderts bemerkte man, dass sich so gut wie alle fernen Galaxien mit großen Geschwindigkeiten in alle Richtung von uns weg bewegten. Georges Lemaitre und Edwin Hubble fanden heraus, dass sie dies in immer größeren Entfernungen mit immer höheren Geschwindigkeiten tun.

Das Universum als Ganzes dehnte sich also aus, schloss Georges Lemaitre. Wenn das Universum sich nun ausdehnte, verdünnt es dabei, umgekehrt muss es früher dichter und irgendwann in einem Punkt konzentriert gewesen sein, so spekulierte er schon 1931 und nannte diese Phase das Uratom, den für ihn als Priester auch theologisch attraktiven Anfang der Welt. In den nächsten zwei Jahrzehnten verbesserten sich sowohl die Beobachtungsbefunde als auch die theoretischen Werkzeuge.

George Gamow sagte 1948 einen heißen Anfangszustand und eine beobachtbare Reststrahlung aus der Frühzeit des Universums voraus. Und wirklich – 1965 entdecken Arno Penzias und Robert Wilson eher zufällig diese kosmische Hintergrundstrahlung und damit den bisher direktesten Nachweis des Urknalls, wie man den Anfang der Expansion heute nennt. Insbesonders hochgenaue Satellitenmessungen dieser Hintergrundstrahlung, aber auch Entfernungsbestimmungen zu explodierenden Sternen, sogenannte Supernovae, lassen uns die Eingangsfrage heute schon recht genau beantworten. Unser Universum entstand vor etwa 13,8 Milliarden Jahren und dehnt sich seit damals aus.