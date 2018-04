Wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, dann handelt es sich dabei nicht um ein „Wo“, sondern um ein „Wie“. Dass unser Ich mit dem Tod unseres Leibes von einem dunklen Nichts verschluckt wird, damit können wir Menschen uns nicht abfinden. Zu Recht, denn wir sind (wahrscheinlich) in diesem gigantischen Kosmos die einzigen Wesen, die ein geistiges Selbstbewusstsein haben. Dieses Geistige nennen wir „Seele“, es übersteigt die Materie, also das, was wir „Leib“ nennen.

Nicht nur die Religionen glauben an eine Weiterexistenz nach dem Tod, sondern auch die großen Philosophien, etwa Plato im 4. Jahrhundert vor Christus. Plato lehnt die Vorstellung der damaligen griechischen Mythologie ab, dass der Mensch „räumlich“ im Hades weiterexistiert. Für ihn ist es nur die Seele, die weiterwandert und bestenfalls in das Ganze aufgeht. Ähnlich sieht es ja die Seelenwanderungslehre der östlichen Religionen, wobei es für einen Buddhisten eine Strafe darstellt, wenn er wiedergeboren wird. Das Ziel ist es, den Kreislauf der Wiedergeburten zu durchbrechen und ins „Nirwana“ einzugehen. Nirwana heißt „Verlöschen“, also in das große Ganze.

Diese philosophisch-religiösen Ideen werden im Christentum durch die leibliche Auferstehung Jesu Christi übertroffen. Die Juden damals glaubten an ein „Irgendwie-Weiterleben“ in einer düsteren und gottfernen „Schëol“. Die Auferstehung Christi, die auf seinen Kreuzestod erfolgt, in dem er scheinbar von Gott verlassen war, in Wirklichkeit aber die Liebe Gottes zu allen Menschen offenbart, ist eine ganzmenschliche: Der Leib Christi ist „verklärt“. Die Wunden sind nicht abgestreift, sondern sie leuchten.

Daher hoffen wir Christen auf ein versöhntes, ewiges Leben, wo unsere irdische Lebensgeschichte verwandelt wird. Aber geografisch soll man sich das um Gottes-Willen nicht vorstellen. Also, Schluss mit kindischen Bildern von wegen Petrus vor dem Himmelstor … Das „Wo“ des ewigen Lebens entspricht seinem „Wie“: in der unendlich glücklichen Gemeinschaft mit Gott und untereinander.