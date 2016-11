„Ich muss nicht schneller laufen als der Bär, sondern nur schneller als du …“ – eine Überlebensweisheit, wenn man zu zweit in der Wildnis unterwegs ist. Trifft man neben Usain Bolt auf einen Bären, sollte man also zumindest 45 km/h schaffen. Ist das möglich?

Die Bodenkontaktzeit beim Sprint und die Fähigkeit der Beinmuskulatur, in dieser Zeit viel Kraft zu erzeugen, dürften der Schlüssel sein, um dieses Rennen zu gewinnen. Die Muskulatur erreicht ihre höchste Aktivität bei der Hälfte der Kontaktzeit, d. h. nach ca. 55 Millisekunden. Von der Muskelaktivierung bis zur tatsächlichen Kraftentfaltung benötigen wir allerdings bis zu 120 Millisekunden.

Sprich: Es besteht schlicht nicht genügend Zeit, um maximale Kräfte entfalten zu können. Könnte man seine Muskulatur in dieser kurzen Zeit dazu bringen, ihre Kapazität auszuschöpfen, wäre ein Mensch zumindest theoretisch in der Lage, bis zu 70 km/h zu sprinten, und so dem Bären (ca. 40 km/h) und sogar Usain Bolt davonzulaufen.