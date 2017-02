Schnupfen, Husten, Fieber … Seit Wochen sind Erkältungen allgegenwärtig. Da braucht es oft Unterstützung aus der Apotheke – und das nicht nur tagsüber.

Heinz Haberfeld: Dafür gibt es den Nachtdienst, den jeden Tag durchschnittlich 60 der insgesamt 230 Apotheken in NÖ versehen. 34 von ihnen haben einen Einser-Turnus, zum Beispiel weil benachbarte Apotheken zu weit entfernt liegen. Das bedeutet: Sie sind 24 Stunden am Tag 365 Tage im Jahr einsatzbereit.

Elisabeth Biermeier: Die Nacht- und Bereitschaftsdienste sind Leistungen, die die Apotheken selbst finanzieren.

Haberfeld: Den gesamten Berufsstand kostet das 33 Millionen Euro in ganz Österreich.

Neben der Abgabe von Medikamenten spielt vor allem die Beratung eine große Rolle, oder?

Haberfeld: Eine durchschnittliche Apotheke hat rund 300 Kunden am Tag. Apotheker beraten rund um die richtige Anwendung von Arzneimitteln, Wechselwirkungen untereinander und mit Nahrungsmitteln, Nebenwirkungen usw. – Beratungen, die dazu beitragen, dass die Arzneimittelsicherheit in hohem Maß gewährleistet wird. In den Vereinigten Staaten, wo man Arzneien auch in der Selbstbedienung kaufen kann und eine Beratung damit wegfällt, sterben mehr Menschen an Wechsel- und Nebenwirkungen als im Autoverkehr. Diese Leistung aber ist gefährdet.

Inwiefern? Geht es dabei um die Forderung der NÖ Ärztekammer im Zuge des geplanten Volksbegehrens nach einer direkten Medikamentenabgabe durch Ärzte?

Haberfeld: Ja. Eine solche Maßnahme würde das aktuelle System gefährden. Apotheken unterliegen nicht einem freien Markt. Die Preise sind geregelt. Apotheken sind abhängig von den Verordnungen durch Ärzte. Werbemaßnahmen sind beschränkt. Und: Bei möglichen Problemen schicken Apotheker ihre Kunden zum Arzt. Daher brauchen wir gesetzliche Rahmenbedingungen, die uns schützen. Das ist auch ein Schutz für die Patienten.

In welcher Hinsicht?

Biermeier & Haberfeld: Es geht auch um das Vier-Augen-Prinzip. Dem Apotheker fällt es auf, wenn ein Kunde mit Rezepten von mehreren Ärzten kommt, und kann mögliche Mehrfachverordnungen ansprechen. Auch die Dosierung und mögliche Wechselwirkungen können noch einmal beleuchtet werden.

Welche Probleme kann es bei Medikamenteneinnahme geben?

Haberfeld: Wenn unterschiedliche Medikamente miteinander kombiniert werden, können Wechselwirkungen entstehen. Zum Beispiel gibt es auch Osteoporose-Medikamente, die bei gleichzeitiger Einnahme mit Kalzium nicht wirken. Oder: Johanniskraut kann mit blutverdünnenden Medikamenten Herzinfarkt, Schlaganfall usw. begünstigen.

Es geht also nicht nur um verordnete Medikamente, sondern auch Wechselwirkungen mit rezeptfreien Medikamenten, von denen der Arzt oft gar nicht weiß, dass der Patient sie auch nimmt. Dazu ist die Beratung von einem Apotheker besonders wichtig.

Biermeier: Rezeptfrei heißt nicht, dass Medikamente harmlos sind.

Wie und bei welchen weiteren gesundheitlichen Themen werden Apotheker als Ansprechpartner genutzt?

Biermeier: Die Bevölkerung schätzt die Leistungen der Apotheken. Apotheker sind immer unter den Top 3 der vertrauenswürdigsten Berufsgruppen. Kunden wenden sich gerne bei Gesundheitsfragen an uns.

Haberfeld: Themen sind dabei zum Beispiel Ernährung, Reiseimpfungen, Reiseapotheke und Impfen. Aktuell gibt es übrigens eine Aktion zur FSME-Impfung und zur Pneumokokken-Impfung. Letztere wird für Menschen ab 50 empfohlen, unter anderem, um lebensbedrohliche Lungenentzündungen vorzubeugen. Darüber hinaus werden in Apotheken auch Vorsorgemaßnahmen, von Blutdruck über Cholesterin und Blutzuckermessungen angeboten bis hin zur Raucherberatung. Im Rahmen einer Bluthochdruckstudie wurde übrigens gezeigt, dass selbst Patienten, die in Behandlung sind, nicht immer richtig eingestellt sind, teilweise weil in der Behandlung Optimierungen möglich sind, teilweise weil sich die Patienten nicht an die Verordnung halten.

Wer steht eigentlich hinter all diesen Leistungen?

Biermeier: In den NÖ Apotheken sind rund 1.900 Personen beschäftigt: angestellte Apotheker, pharmazeutisch-kaufmännische Assistenten … Apotheken schaffen also Arbeitsplätze. Und: Es werden pro Jahr etwa hundert Lehrlinge ausgebildet. Rund 85 Prozent der Beschäftigten sind Frauen.