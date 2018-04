Die Anti-Tinder-App Once analysiert drei Monate nach dem erfolgreichen Launch des Features „Rate Your Date“ das Online-Verhalten der Österreicher: Wer macht den ersten Schritt? Wer schummelt bei den Profilfotos? Und wo kommt es besonders schnell zum ersten Date?

Seit Februar haben alle Once-User die Möglichkeit nach einem Date zu bewerten, inwiefern die Dating-Profile mit der Realität übereinstimmen. Frauen dürfen außerdem Kommentare zum ersten Date abgeben und es mit ein bis fünf Sternen beurteilen. Seitdem wurden bereits über 3.000 Bewertungen in Österreich abgegeben, europaweit sind es 30.000 pro Woche. Clémentine Lalande, Co-CEO der Dating-App Once analysiert, wo man auf Österreichs ehrlichste Singles trifft und wie die App-User aus Niederösterreich im landesweiten Vergleich abschneiden.

Mogelpackungen entlarvt

„Mit ‚Rate Your Date‘ wollen wir enttäuschenden Erlebnissen beim ersten Date ein Ende setzen. Singles sollen genau die Person treffen, die sie erwarten“, so Clémentine Lalande. Dies können Singles vor allem in Tirol: Dort sehen vier von fünf Singles tatsächlich genauso oder sogar besser aus, als in ihren Online-Profilen. Negative Überraschungen gibt es vor allem im Burgenland und in Kärnten.

Once

49 Prozent der Burgenländerinnen schummeln bei ihren Profilfotos, bei den Kärntner Männern sind es sogar mehr als die Hälfte. „Auch die niederösterreichischen Männer nehmen es mit der Wahrheit auf Profilbildern nicht so genau. 45 Prozent sehen laut unseren weiblichen Usern schlechter aus als auf ihren Bildern“, erklärt Lalande.

So datet Niederösterreich

Diese Mogelei dürfte durch besonders viel Charme wettgemacht werden: Niederösterreichs Frauen verteilen Österreichs positivste Date-Bewertungen mit durchschnittlich 4 von 5 Sternen. Die Steirerinnen sind hingegen sehr kritisch und vergeben durchschnittlich nur 3,3 Sterne. Dazu die Dating-Expertin Clémentine Lalande: „Auch die Wiener und Tiroler Singles sind mit ihren Dates sehr zufrieden und vergeben durchschnittlich knapp 4 Sterne. Jede Bewertung wird vor Veröffentlichung übrigens vom Once-Team geprüft und freigegeben, um unsachgemäße Kommentare zu vermeiden. Der Mann muss vor Veröffentlichung des Kommentars bestätigen, dass es das Date tatsächlich gab.“ Im Durchschnitt bewerten die Österreicherinnen ihre Treffen mit 3,7 Sternen.

www.stefanjoham.com

Klischee adé? Wer die erste Nachricht schickt

Auch 2018 stellt sich noch immer die Frage nach dem ersten Schritt. „In den meisten Bundesländern wird der Erstkontakt etwas häufiger von Männern aufgenommen, aber das Verhältnis ist beinahe ausgeglichen. Niederösterreich liegt hier im landesweiten Schnitt“, analysiert Lalande. Die Niederösterreicher lassen sich dafür Zeit beim Kennenlernen. Durchschnittlich sechs Tage dauert es von der ersten Chatnachricht zum persönlichen Kennenlernen. Zum Vergleich: In Wien liegen nur drei Tage dazwischen.