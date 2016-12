„Durch unsere Verbundenheit mit dem Land Niederösterreich liegen uns die Projekte der Lebenshilfe Niederösterreich natürlich sehr am Herzen. Umso mehr freuen wir uns, dass unsere Spende einem Projekt direkt in Baden zugutekommt“, zeigt sich Josef Simon, Vorstand der NÖM AG über den gezielten Einsatz der Spende zufrieden. „Als einer der größten Arbeitgeber der Region, sind wir uns unserer Verantwortung im sozialen Umfeld durchaus bewusst“, so Simon weiter.

€ 10.000,- gingen an die Lebenshilfe Niederösterreich, die es für einen Aufzug in einer Lebenshilfe Einrichtung für ihre Bewohner in Baden nur zu gut zu verwenden weiß.

„Mit dem Bau einer Aufzugsanlage wird das Wohnhaus in Baden in der Leesdorfer Hauptstraße bald für alle Bewohner barrierefrei sein“, freut sich die Präsidentin der Lebenshilfe Niederösterreich Friederike Pospischil.