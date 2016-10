Als vor zehn Jahren das Projekt für die Sozialwaisen im rumänischen Ort Saniob auf Kippe stand, war es ein wunderschöner Regenbogen gewesen, welcher der Leiterin des Projekts wieder Hoffnung gab. Diese wurde kurz darauf erfüllt, als das Stift Melk die Schirmherrschaft über das Projekt übernahm. Dazu wurde eine Stiftung geschaffen und in Niederösterreich der Verein Auro Danubia gegründet, der den Großteil der Gelder für die Stiftung auftreibt.

Vor wenigen Tagen erzählte besagte Betreuerin diese Geschichte. Anlass war ein Fest mit den Kindern und dem Team, bei dem auch eine große Delegation aus NÖ anwesend war. An der Spitze der ehemalige Nationalratsabgeordnete Karl Donabauer, Vorsitzender der Stiftung. Er schaut darauf, dass die Gelder auch zielgerichtet und effizient eingesetzt werden. Wobei er in seiner Rede anlässlich der Feier kritisch anmerkte, dass er auch darauf hoffe, dass der Staat Rumänien seine Verantwortung für diese Kinder wahrnimmt.

38 Kinder im Alter von fünf bis 18 Jahren

Zu dem Sozialzentrum für die derzeit 38 Kinder im Alter von fünf bis 18 Jahren wurden noch ein landwirtschaftlicher Betrieb, eine Tischlerei und ein Geschäftslokal geschaffen. Dennoch ist für das Sozialzentrum viel Unterstützung aus dem Ausland notwendig. Rund 18.000 Euro monatlich. Das Projekt bedeutet natürlich auch Arbeitsplätze für die Region mit einer ungarischen Minderheit, die zu den ärmsten in Rumänien zählt.

Das Sozialzentrum in Saniob, in dem die vielen Kinder betreut werden. | NOEN

Schirmherr des Projekts ist Abt Georg Wilfinger vom Stift Melk, der auch schon viel Zeit in Saniob verbracht hat. Beim Besuch der Niederösterreicher war er stolz, herzeigen zu können, was mit dem Geld schon alles passiert ist.

Stolz ist er auch auf das große Netzwerk an Unterstützern. Einige davon wurden anlässlich der Feier geehrt. Etwa Christa Hameseder, die Erlöse aus ihren Ausstellungen für das Projekt spendete. Oder die Melker Firma Fonatsch, die immer wieder in Saniob mithilft. Und nicht zuletzt der Verein „Auro Danubia“. Karl Donabauer hatte an diesem Tag in Saniob aber auch eine Ehrung für Abt Georg, den er als den „guten Geist von Saniob“ feierlich auszeichnete.