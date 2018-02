Zur Einführung spricht Leopold Kogler, Präsident der NÖ Kunstvereine und Leiter des NÖ Dokumentationszentrums für moderne Kunst.

10 bildende Künstlerinnen und Künstler sowie 4 Literatinnen und Literaten präsentieren ihre Werke zum Ausstellungsthema „Kunst.voll“. Mit diesem Begriff verbinde man „bei einer ersten Annäherung, dass etwas mit großem handwerklichen Geschick erstellt wurde, dass meisterhaft mit Präzision und Raffinesse ein Werk geschaffen wurde“, schreibt der KAV in seiner Einladung zur Ausstellungseröffnung. Werde der Begriff jedoch umgedreht, ergebe dies „Das Leben ist voller Kunst.“ Es führe zur Sehnsucht nach einem gelingenden Leben, nach einem Leben in Fülle mit all seinen Höhen und Tiefen, mit dem Scheitern und dem Glück.

Die Ausstellung und der Ausstellungstitel nähern sich dem Wort des Johannesevangeliums vom angedeuteten Geheimnis des „Lebens in Fülle“, wie Bischof Klaus Küng im Vorwort zum Ausstellungskatalog schreibt. Jesus sagt „Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben“ (Joh. 10,10). Die Fülle, die uns Jesus verkünde, beinhalte das Schöne, das Gelungene, das Geborgene ebenso wie das Scheitern, die Trauer, die Schwierigkeiten, die Herausforderungen. „Die Fülle unseres Lebens ist individuell, persönlich und dem Schöpfer nicht verborgen“, so Küng. „Er kann alles das, was uns beschäftigt und bewegt, mit uns tragen, uns leiten, uns befreien, wenn man es zulässt.“ Die diesjährige Fastenausstellung rege zu Besinnung an, zur religiösen und spirituellen Betrachtung, die zum Gebet um die Fülle unseres Lebens führen könne.

Kuratiert wird die Ausstellung von Ursula Fischer von der „Galerie am Lieglweg“ in Neulengbach, Renate Minarz von der „Schupfengalerie“ in Herzogenburg und von Doris Kloimstein vom P.E.N.-Club. Die Künstlerinnen und Künstler sind Erwin Ginner, Romana Maria Jäger, Johannes Jilch, Eva Meloun, Harald Ofner, Markus Reiter, Tom Stockinger, Brigitte Weinrich, Hannes Widmann und Regina Zachhamel (bildende Kunst) sowie Edwin Baumgartner, Reinhart Hosch, Ingrid Schramm und Claudia Taller (Literatur).