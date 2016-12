St. PÃ¶lten

Wenn zwei die Welt retten wollen und dabei bei den Neonazis bzw. bei den Dschihadisten landen, dann kann das im schlimmsten Fall in einem Selbstmordanschlag enden. Im besten Fall auf der Theaterbühne.

Dort haben sich Susanne Preissl und Sophie Berger vom jungen und bereits mehrfach ausgezeichneten Theaterverein Jugendstil das Thema Radikalisierung für ihr mittlerweile fünftes Jugendtheaterprojekt vorgenommen. „Das ist ein brandaktuelles Thema“, meint Susanne Preissl. „Wir wollten die Mechanismen im Hintergrund hinterfragen. Und versuchen, das greifbar zu machen.“

"Der freie Fall kommt locker und lustig daher“

Das Stück dazu ist gerade fertig geworden und stammt von Raoul Biltgen, der schon die letzten beiden Jugendtheaterstücke für den Verein Jugendstil geschrieben hat („Brain“ 2015 und „Hot Jobs“ 2014). „Der freie Fall“ kommt „ganz locker und lustig daher“. Und stellt doch eine (tod-)ernste Frage: „Was müsste passieren, dass ich mich radikalisiere?“

Die beiden jungen Hauptfiguren in „Der freie Fall“ kommen aus dem rechtsradikalen bzw. aus dem fundamentalistisch-muslimischen Milieu. Und erzählen nicht nur eine Radikalisierungsgeschichte, sondern auch noch eine ganz spezielle Liebesgeschichte zwischen zwei Polen. „Es geht“, erklärt Susanne Preissl, die diesmal für Produktion, Bühnenbild und Ausstattung verantwortlich zeichnet, „es geht um alles! Und es geht auch viel um Vorurteile, um Grenzen – und um Superhelden!“

Die sollen im Frühjahr auch durch Niederösterreich touren. Denn nach der Premiere am 30. Jänner im ANZ in der Arbeiterkammer in St. Pölten spielt das Theater Jugendstil den „Freien Fall“ auch in Baden, in Bruck/ Leitha, in Stockerau – und in Schulen. www.jugendstil-theater. com