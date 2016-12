Draußen ist es kalt, drinnen der Sommer das Thema. Michael Lakner, der ab Mai die Geschicke des Stadttheaters Baden leiten wird, verkündete vergangene Woche die Pläne für seine erste Saison in der Dependance, der Sommerarena im Kurpark.

Bemerkenswert, dass er gleich zwei Operetten ansetzt, die auch sein Vorgänger Robert Herzl in dessen ersten Jahr in Baden, das war 2005, forciert hatte – Jacques Offenbachs „Orpheus in der Unterwelt“ und Franz Lehárs „Der Zarewitsch“.

Mit einem Blick zurück habe das nichts zu tun, sagte Lakner, „das ist rein zufällig“. Durchaus beabsichtigt sei hingegen, „dass wir uns einer aktuellen Bildsprache bedienen und vor allem junge, operettenferne Leute ansprechen wollen“.

Vergangene Saison: "Auslastung von knapp über neunzig Prozent"

Deshalb holt sich Lakner für Baden neue Gesichter – Ulrike Beimpold wird den „Orpheus“ inszenieren und Georgij Alexandrowitsch Makazaria, Dancingstar und Boss von Russkaja, den Gott Jupiter spielen.

Den „Zarewitsch“ möchte Lakner selbst inszenieren, für das obligate Musical holt er sich Werner Sobotka als Regisseur und stellt ihm für „Grand Hotel“ (nach Vicki Baums „Menschen im Hotel“) eine bemerkenswerte Besetzung zur Verfügung, mit Sona MacDonald und Bettina Mönch, die jüngst in der Titelrolle der Wiener „Evita“ zu erleben war.

Die vergangene Saison in der Sommerarena, übrigens, ist mit einer Auslastung von knapp über neunzig Prozent erfreulich zu nennen.

Martina Malzer, die kaufmännische Leiterin, hat dafür andere Sorgen. Die gesamte Bestuhlung des Stadttheaters ist so devastiert, dass sie nicht mehr zu reparieren, sondern nur noch zu ersetzen ist. Dafür stehen 700.000 Euro zur Verfügung. Das Projekt hat den Segen des Bundesdenkmalamtes, das begrüßt, dass die bisher freien Mittelgänge zugestuhlt werden – wie es bei der Originalausstattung 1909 der Fall war. Dazu kommt noch der Umstand, dass mit dem Umbau mehr Platz für Rollstühle geschaffen wird.

Wie die neuen Sitzgelegenheiten ausschauen, ist noch Gegenstand der Diskussion, die alten jedenfalls sollen verkauft werden.