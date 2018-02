In Niederösterreich werden nach Bundesländern aufgeschlüsselt die zweitmeisten Ehen in Österreich geschlossen. Allerdings war im vergangenen Jahr die Zahl der Hochzeiten zwischen Frauen und Männern rückläufig. Für Niederösterreich weist die Statistik Austria für 2017 ein Minus bei den Eheschließungen von 2,1 Prozent aus, damit lag man genau im Bundestrend. In Niederösterreich wurden im Vorjahr 7972 Eheleute getraut, bundesweit waren es 43.942.

Zahl der eingetragenen Partnerschaften gestiegen

Auffallend bei der Statistik ist, dass es in sechs Bundesländern Rückgänge bei den Eheschließungen gab. Darunter fallen neben Niederösterreich vor allem Wien (9255 Ehen, minus 6,6 Prozent) sowie Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg. Das größte Plus an neuen Ehen mit 5,6 Prozent gab es im Burgenland, wo im Vorjahr 1324mal Ja gesagt wurden. Kärnten (1,4 Prozent mehr) und Oberösterreich (plus 0,5 Prozent) verzeichneten laut den vorläufigen Zahlen der Statistik Austria ebenfalls Zuwächse.

Die Zahl der eingetragenen Partnerschaften von gleichgeschlechtlichen Partnern, also Schwule bzw. Lesben, ist hingegen 2017 mit 520 deutlich um 9 Prozent gestiegen. In Niederösterreich gab es mit 60 neuen eingetragenen Partnerschaften sogar ein Plus von 20 Prozent. In absoluten Zahlen werden in Wien (223 im Vorjahr, plus 3,7 Prozent) die meisten eingetragenen Partnerschaften begründet.